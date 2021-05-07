Một nhà báo người Ấn Độ nhảy xuống đường ray tự sát khi thấy cơ thể xuất hiện một vài triệu chứng nhiễm COVID-19.

Hiện tại Ấn Độ đang chìm trong khủng hoảng vì đại dịch COVID-19. Hệ thống y tế nước này đã quá tải khi số lượng người nhiễm COVID-19 ngày một tăng cao. Các bệnh viện đều thiếu thuốc men và oxy trầm trọng khiến người dân nước này rơi vào thảm cảnh.

Khắp đất nước Ấn Độ bao phủ bởi sự tang tóc vì COVID-19

Dường như sự tuyệt vọng đang xảy ra khắp nơi trên đất nước hơn 1 tỷ dân này, đâu đâu cũng thấy cảnh chết chóc, tang thương. Mạng Hoàn Cầu cho hay, một nhà báo 46 tuổi tên Paramesh đã nhảy xuống đường ray để tự sát khi nghi ngờ mình nhiễm COVID-19. Bạn bè của Paramesh tiết lộ rằng, gần đây nhà báo này thường xuất hiện các triệu chứng như: ho, cảm cúm, sốt. Paramesh nghi ngờ mình bị nhiễm COVID-19. Anh lo lắng nếu như thực sự nhiễm COVID-19 sẽ không có giường bệnh, thuốc men và oxy để điều trị. Cảnh sát địa phương nghi ngờ rằng đây chính là lý do khiến Paramish đưa ra một quyết định cực đoan này.

Nhà báo 46 tuổi đã quyết định nhảy vào đường ray tự sát sau khi cơ thể xuất hiện một vài triệu chứng của COVID-19

Theo mạng Hoàn Cầu, số liệu được chính phủ Ấn Độ thông báo ngày 6/5 cho thấy, tổng số ca nhiễm COVID-19 của nước này tăng lên 21.077.410 ca. Trong đó 24 giờ qua đã tăng thêm 142.262 ca, số người chết vì COVID-19 trong một ngày là 3.980 ca, tổng số người chết vì COVID-19 theo thống kê đến thời điểm hiện tại là 230.168 ca. Hiện tại Ấn Độ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trong lịch sử.

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