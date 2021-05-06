Một người cha 73 tuổi tại Ấn Độ qua đời vì COVID-19, cô con gái út nhất quyết đưa cha đi hỏa táng rồi bất ngờ nhảy vào biển lửa.

Thời Báo Hoàn Cầu đưa tin, ngày 27/4 (giờ địa phương tại Ấn Độ), người đàn ông 73 tuổi tên là Damodardas Sharda qua đời tại một bệnh viện của bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ vì COVID-19. Ngày 2/5, ông Sharda được đem đi hỏa táng, trong khi hỏa táng, người con gái thứ 3 của ông Sharda là Chandra Sharda bất ngờ nhảy vào biển lửa. Mặc dù đã được mọi người kéo ra nhưng cô gái 34 tuổi này vẫn bị bỏng 70% cơ thể.

Quá đau lòng trước sự ra đi của người cha, Chandra Sharda đã nhảy vào giàn thiêu

Nguồn tin này cũng cho hay, cô gái 34 tuổi này nhất quyết đến nơi hỏa táng để gặp cha lần cuối. Sau khi sự việc xảy ra, cô gái này đã được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Sở cảnh sát địa phương tiết lộ rằng, ông Sharda có 3 cô con gái, vợ ông vừa mới qua đời không lâu trước khi ông bị nhiễm COVID-19.

Hành động của Chandra cho thấy sự đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực của người dân Ấn Độ trước đại dịch COVID-19

Với hơn 20 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 226.000 ca tử vong, hiện tại Ấn Độ đang chìm vào khủng hoảng vì đại dịch COVID-19. Hệ thống y tế quả tải, oxy và thuốc men điều trị ngày một cạn kiệt. Các lò hỏa táng cũng rơi vào tình trạng quá tải khiến người dân nước này rơi vào tình trạng tuyệt vọng trước đại dịch.

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