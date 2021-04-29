Ông Tôn không thể tin được những gì vừa nghe, trước đây Dương Mẫn từng gặp ông Tôn nhiều lần để tìm hiểu về quá trình mất tích của Đông Đông. Vị cảnh sát này cũng biết việc tìm được đứa con bị bắt cóc là tâm huyết suốt 29 năm qua của vợ chồng ông Tôn. Vừa cúp điện thoại, ông tôn vô cùng vui mừng chạy ra khỏi chợ rau, vợ ông - Vạn Ngân Phượng cũng không biết vì sao chạy theo chồng.

Có lẽ kỳ nghỉ lễ này là những ngày tháng vui nhất trong cuộc đời vợ chồng ông Tôn. Chia sẻ với phóng viên, ông Tôn xúc động kể về lần đầu gặp gỡ của ông và con trai sau 29 năm xa cách. Ông Tôn nói rằng, trước khi gặp con trai một ngày ông Tôn nhận được điện thoại của cảnh sát Dương Mẫn, cảnh sát thông báo con trai ông Đông Đông đã tìm thấy rồi và đang ở Nam Xương, hy vọng hai vợ chồng ông Tôn đến nhận Đông Đông.

Đêm đó, vợ chồng ông Tôn thức trắng đêm, hai người nhớ lại từng chi tiết của con trai, không biết giờ này Đông Đông trông thế nào rồi, không biết vết sẹo trên trán của Đông Đông có còn không? Hai vợ chồng ông Tôn đợi đến buổi sáng, mọi xét nghiệm DNA đều trùng khớp, công an xác nhận người đàn ông họ Trần và vợ chồng ông Tôn có quan hệ huyết thống.

Vạn Ngân Phượng hỏi ông Tôn có chuyện gì thế, ông Tôn vừa vui mừng vừa nghẹn ngào nói với vợ rằng: “Tìm được Đông Đông rồi, tìm thấy con trai của mình rồi…”. Nghe đến đây, vợ ông Tôn bật khóc nức nở, họ không thể tin rằng họ sắp được gặp đứa con trai đã bị thất lạc 29 năm trời.

Vợ chồng ông Tôn đã tìm được con trai mình sau 29 năm mất tích

Năm 1986, vợ chồng ông Tôn đến làm ăn ở Nam Xương, họ buôn bán ở chợ Hồng Đô. Ông Tôn và bà Vạn có 3 người con, Đông Đông nhỏ nhất, trên Đông Đông còn có một anh trai và một chị gái. Năm 1992, ông Tôn gửi con trai đầu về quê, Tôn Thanh 6 tuổi và Đông Đông 4 tuổi ở lại Nam Xương cùng vợ chồng ông.

Khu chợ này có 4 tầng, hai vợ chồng ông Tôn bán rau ở tầng 1, bình thường Tôn Thanh hay đưa em trai chơi ở xung quanh chợ. Ngày 3/5/1992, hai chị em lên tầng 2 chơi, một người đàn ông xuất hiện và cho Đông Đông đồ ăn. Tôn Thanh không ăn và chạy xuống tầng 1 nói lại tình hình cho bố nghe. Ông Tôn lập tức chạy lên tầng 2 nhưng không thấy Đông Đông đâu nữa. Người đàn ông đó đã bắt cóc Đông Đông, ông Tôn và một số người đuổi theo nhưng không tìm được vết tích nên đã báo cảnh sát.

Khu chợ mà Đông Đông bị bắt cóc, ông Tôn quyết dựng sạp bán rau ở đây suốt 29 năm vì sợ con không tìm được đường về nhà

Một tháng... rồi hai tháng trôi qua không có tin tức gì về Đông Đông, ông Tôn và gia đình vẫn luôn mong ngóng tin tức của con trai. Vậy nhưng suốt 29 năm, ông không có bất kỳ thông tin nào về Đông Đông. Trong quãng thời gian đó, có nhiều cơ hội để ông Tôn chuyển sang một nghề khác nhưng ông vẫn lựa chọn dựng sạp bán rau ở vị trí cũ. Ông hy vọng rằng Đông Đông sẽ có ấn tượng về khu chợ này và sẽ có ngày về tìm ông, nếu ông dọn đi chỗ khác ông sợ rằng con trai ông sẽ không tìm được đường về nhà.

Trong suốt quá trình tìm con của ông Tôn, cảnh sát Tào Đạt Đông đều tham gia, hai người trở thành bạn thân của nhau. Mỗi lần có thông tin gì đó, Tào Đạt Đông lại ngay lập tức chia sẻ với ông Tôn. Vậy nhưng đến khi Tào Đạt Đông nghỉ hưu ông Tôn vẫn chưa tìm được con trai mình. Năm 2019, cảnh sát Dương Mẫn tiếp nhận vụ việc này và đã tích cực giúp đỡ vợ chồng ông Tôn tìm được Đông Đông.

Hai thế hệ cảnh sát đã giúp ông Tôn tìm được con trai

Từ một vài thông tin, Dương Mẫn nhận thấy chàng thanh niên họ Trần ở Tuyền Châu, Phúc Kiến có nhiều điểm tương đồng với Đông Đông. Khi Trần biết đã tìm được bố mẹ ruột, anh không dám tin vào sự thật này. Ngay từ nhỏ Trần đã biết bản thân là con nuôi nhưng bố mẹ nuôi đối xử với anh rất tốt. Sau khi đến Tuyền Châu sống, bố mẹ nuôi sinh được hai người con gái nhưng họ vẫn xem Đông Đông là bảo bối của mình.

Ngay từ nhỏ Đông Đông đã nghĩ rằng bố mẹ ruột bỏ rơi mình

Trong lòng Đông Đông có nhiều do dự, anh từng cho rằng khi đó bố mẹ ruột không cần anh nữa nên mới bỏ rơi anh. Dương Mẫn đã giải thích tình hình của vợ chồng ông Tôn cho Đông Đông nghe. Suốt 29 năm qua ông Tôn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Đông Đông, ông dựng sạp bán rau tại nơi Đông Đông bị bắt cóc chỉ để nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay trở về. Sau khi gỡ bỏ mọi khúc mắc, Đông Đông đã nhận lại bố mẹ ruột của mình. Câu chuyện này được chia sẻ trên Sohu và đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người.