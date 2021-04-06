Chuyện hy hữu: Tìm được con gái thất lạc nhiều năm trong lễ thành hôn, con trai bỗng nhiên trở thành con rể

Một sự việc tưởng rằng chỉ có trên phim lại xảy ra trong một đám cưới, đứa con gái thất lạc nhiều năm bỗng nhiên trở thành vợ của con trai.

Tưởng rằng những tình tiết gay cấn như thế này chỉ xảy ra trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc, vậy nhưng nó đã xảy ra với bà Hỷ sống tại Giang Tô, Trung Quốc. Nhưng điều đáng mừng là câu chuyện của bà Hỷ có kết thúc vô cùng viên mãn. Trong hôn lễ của con trai, bà Hỷ vô tình phát hiện con dâu có bớt trên tay rất giống với đứa con gái thất lạc nhiều năm của bà Theo Sohu, sự việc xảy ra trong một lễ thành hôn được tổ chức vào ngày 31/3 tại Giang Tô, Trung Quốc. Mẹ chồng họ Hỷ phát hiện trên tay của con dâu có một cái bớt rất giống với vị trí và hình dạng cái bớt mà con gái bà từng có. Chỉ có điều bà Hỷ và con gái đã bị lạc nhau nhiều năm. Điều này khiến bà Hỷ nghi ngờ con dâu chính là con gái của mình.

Tò mò, bà Hỷ hỏi chuyện thông gia: “Đứa trẻ này là do được nhận nuôi đúng không?”. Bên thông gia nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, đây là bí mật mà họ chưa từng nói với ai, làm sao mẹ của chú rể lại biết được điều này? Sau khi bên thông gia khẳng định cô gái được nhận nuôi... ... hai mẹ con bà Hỷ ôm nhau vỡ òa trong hạnh phúc Sau đó bà Hỷ nói rằng, trên tay của cô con dâu có một cái bớt, nó rất giống với cái bớt của đứa con gái mà bà thất lạc. Nhà thông gia xác nhận rằng cô gái được nhận nuôi chứ không phải họ sinh ra. Hai mẹ con bà Hỷ trùng phùng trong nước mắt. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng con gái bà Hỷ cũng được trở về với mẹ ruột.

Con trai bà Hỷ cũng là bà nhận nuôi từ nhỏ nên không ảnh hưởng đến hôn lễ của đôi trẻ Còn về phần chú rể, cậu con trai này cũng là được bà Hỷ nhận nuôi nên anh và vợ không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Hôn lễ của hai người bỗng trở thành buổi tìm lại người thân. Con dâu trở thành con gái trong khi đó con trai lại thành con rể. Có lẽ bà Hỷ là người hạnh phúc nhất trong việc này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-hy-huu-tim-duoc-con-gai-that-lac-nhieu-nam-trong-le-thanh-hon-con-trai-bong-nhien-tro-thanh-con-re-401066.html