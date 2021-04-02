Chi tiền mua ‘tình một đêm’, người đàn ông bị bắt vì tội cưỡng dâm gây tranh cãi

Thế giới 02/04/2021 18:30

Một người đàn ông chi tiền cho gái bán hoa mua tình một đêm nhưng cuối cùng lại bị bắt vì tội cưỡng dâm, sự việc có thật và gây tranh cãi trong dư luận xứ Trung suốt thời gian qua.

Theo Sohu, một người đàn ông họ Cúc đã quen biết một cô gái bán dâm họ Chu trên mạng. Hai người nói chuyện về giá cả và thỏa thuận rằng ông Cúc sẽ trả cho cô gái kia 3000 tệ (khoảng hơn 10 triệu đồng), đổi lại Chu phải ngủ với ông Cúc một đêm.

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 Ông Cúc và gái bán dâm đã đạt được thỏa thuận và hẹn gặp nhau tại một khách sạn

Sau khi hẹn gặp ở khách sạn, ông Cúc và Chu phát sinh quan hệ 2 lần. Đột nhiên cô Chu nói rằng mình không khỏe và muốn rời đi. Ông Cúc đương nhiên là không đồng ý, ông yêu cầu Chu phải ở lại khách sạn hết đêm và tiếp tục đòi quan hệ, nếu Chu không đồng ý thì xem như vi phạm hợp đồng. Vì chuyện này hai người cãi nhau rất lớn, mặc dù không được sự đồng ý của Chu, ông Cúc vẫn tiếp tục quan hệ với cô một lần nữa.

Hai người cãi nhau khiến những người phòng bên cạnh bất mãn và đã báo cảnh sát. Sau khi tìm hiểu tình hình cảnh sát đã bắt ông Cúc vì tội cưỡng bức phụ nữ. Điều này gây tranh cãi trong cộng đồng mạng xứ Trung. Vậy trong trường hợp ông Cúc đã chi tiền để mua vui nhưng lại cố tình cưỡng bức người phụ nữ họ Chu có được xem là phạm tội cưỡng hiếp không?

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 Sau khi quan hệ 2 lần cô gái muốn rời đi nhưng ông Cúc không chịu và cưỡng bức cô Chu

Theo Sohu, rất nhiều người cho rằng ông Cúc đã trả chi phí cho dịch vụ mình yêu cầu còn cô Chu là người cung cấp dịch vụ đó. Hai người thực hiện giao ước bằng hợp đồng, nếu xét như vậy thì cô Chu là người vi phạm hợp đồng. Điều này nghe thì có vẻ có lý vậy nhưng chúng ta nên chú ý rằng, hoạt động mại dâm vốn dĩ là hành vi vi phạm pháp luật. Dù hai người đã đạt được thỏa thuận với nhau những giao dịch này đều không có hiệu lực pháp lý.

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 Dù là gái bán dâm thì phụ nữ vẫn có quyền bảo vệ cơ  thể, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật đã xảy ra ở Trung Quốc

Trong trường hợp này, ông Cúc mặc dù đã chi trả chi phí nhưng khi cô Chu không đồng ý mà ông Cúc vẫn cố tình ép cô quan hệ, như vậy là vi phạm quyền và lợi ích của đối phương. Đối với người phụ nữ, bất kể lúc nào cũng có quyền bảo vệ cơ thể mình. Người phụ nữ có quyền quyết định đối tượng, thời gian và địa điểm quan hệ. Không nên vì cô Chu là gái bán dâm mà muốn cưỡng bức lúc nào cũng được. Khi không được sự đồng ý của người phụ nữ mà ông Cúc vẫn cố tình thực hiện hành vi của mình có nghĩa là ông Cúc đã phạm tội.

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Từ khóa:   hoạt động mại dâm cưỡng bức phụ nữ tình một đêm

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