Vì sao những người giàu thường sinh con gái?

Một nghiên cứu mới đây cho thấy giới tính của thai nhi phụ thuộc vào IQ của bố mẹ và điều này được cho là chính xác lên đến 80%.

Trong những câu chuyện vui với bạn bè, có lẽ không ít lần chúng ta tự đặt câu hỏi cho nhau rằng vì sao những gia đình giàu có họ thường sinh con gái? Nhiều người có suy nghĩ này nhưng chưa thể tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Nếu để ý chúng ta sẽ nhận ra một điều, xung quanh chúng ta những người giàu có thường sinh con gái đầu lòng - Ảnh minh họa: Internet

Như chúng ta đã biết việc hình thành giới tính của thai nhi đều do nhiễn sắc thể trong cơ thể quyết định. Vậy nhưng mới đây lại có một phát hiện mới khiến nhiều người tò mò, đó là những người giàu có thường sinh con đầu lòng là con gái. Mặc dù điều này mới được phát hiện nhưng sự trùng hợp của các trường hợp xung quanh chúng ta khiến không ít người kinh ngạc.

Theo Sohu, một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng giới tính của con cái không những do nhiễm sắc thể của bố mẹ quyết định mà còn có liên quan đến IQ của bố mẹ. Những người đàn ông có IQ cao thường sẽ sinh con gái đầu lòng, còn những người phụ nữ có IQ cao sẽ sinh con trai đầu lòng. Trang này còn cho biết tỷ lệ chính xác của nghiên cứu này đạt tới 80%.

Thông qua một lượng lớn dữ liệu được thu thập, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người chịu áp lực cao trong thời gian dài thường dễ sinh con gái hơn. Chính những áp lực này khiến tinh trùng Y chết trước nên tỷ lệ bé gái sinh tự nhiên vì vậy cũng tăng lên.

Giới tính của thai nhi không chỉ phụ thuộc vào nhiễm sắc thế của bố mẹ mà còn có liên quan đến IQ của cả bố và mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay vấn đề “trọng nam khinh nữ” không còn nặng nề như trước, và nghiên cứu mới này cũng chưa được nhiều người biết đến nhưng kết luận của nó có vẻ như đã giúp chúng ta lý giải được câu hỏi vẫn được hội chị em bàn tán: “Vì sao những người giàu có thường sinh con gái?”.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-sao-nhung-nguoi-giau-thuong-sinh-con-gai-394920.html