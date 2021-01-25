Đau lòng: Bé gái 11 tuổi bị ép tiếp khách hơn 100 lần, 4 người đàn ông xâm hại nạn nhân suốt 5 tiếng đồng hồ

Thế giới 25/01/2021 16:51

Sự việc bé gái 11 tuổi bị cưỡng bức và bị ép tiếp khách khiến cộng động xã hội vô cùng bức xúc.

Một sự việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung đó là việc bé Lạc Lạc bị cưỡng bức và ép tiếp khách khi mới 11 tuổi. Theo Sohu, mẹ của Lạc Lạc là cô Đường cho biết buổi tối trước ngày xảy ra sự việc, cô Đường và chồng về nhà nhưng Lạc Lạc không có nhà khiến hai vợ chồng vô cùng lo lắng. Từ trước đến nay Lạc Lạc vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. Như những ngày bình thường khác, thời điểm này cô bé sẽ ở nhà xem ti vi đợi bố mẹ về.

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Mặc dù mới 11 tuổi nhưng Lạc Lạc đã trở thành đối tượng bị bọn buôn người chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng cô Đường tìm khắp nơi nhưng không thấy con gái đâu, họ chuẩn bị báo cảnh sát thì Lạc Lạc về nhà và nói rằng đến nhà bạn làm bài tập nhưng ngủ quên mất. Mặc dù nói vậy nhưng đôi mắt của cô bé lại thể hiện sự vô hồn, trên tay có nhiều vết bầm tím. Cô Đường biết con gái đang nói dối, vốn dĩ cô muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng thấy tâm trạng con như vậy nên quyết định đợi Lạc Lạc bình tĩnh lại sẽ nói chuyện với con.

Vợ chồng cô không thể ngờ được rằng, 3 ngày sau Lạc Lạc mất tích. Cô bé chỉ để lại một tờ giấy không đầu không cuối với nội dung: “Mẹ ơi, con không thể tiếp tục đi học được nữa, có người gọi con đi làm, con không đi không được. Mẹ ơi, con sẽ về, nhất định con sẽ về…”. Vợ chồng cô Đường lập tức báo cảnh sát nhưng suốt 2 tháng trời tìm kiếm không thể nào tìm ra tung tích của Lạc Lạc.

Một ngày, người mẹ nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ báo rằng có thấy một cô gái giống Lạc Lạc ở một nhà nghỉ. Lúc này, cô Đường và anh họ lập tức kéo đến nhà nghỉ và báo cảnh sát.

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Một cuộc điện thoại từ người lạ báo cho cô Đường biết Lạc Lạc đang ở một nhà nghỉ - Ảnh minh họa: Internet
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Cô bé 11 tuổi đã bị cưỡng bức, đánh đập và ép tiếp khách trong suốt 2 tháng - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cảnh sát đến đã phong tỏa toàn bộ nhà nghỉ này, cô Đường tìm được Lạc Lạc. Về đến nhà, đứa bé đã kể lại cho mẹ những chuyện kinh hoàng mà mình gặp phải những tháng qua. Sau khi bị khống chế, cô bé bị cưỡng bức, đánh đập, uy hiếp. Đáng phẫn nộ hơn, trong khoảng thời gian này, Lạc Lạc bị ép tiếp khách hơn 100 lần. Đặc biệt, một lần cô bé còn gặp phải 4 người đàn ông, họ xâm hại cô bé suốt 5 tiếng đồng hồ. Cơ quan công an điều tra và đã bắt 7 tên tội phạm liên quan đến việc cưỡng bức, bắt cóc, đánh đập Lạc Lạc.

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Hiện tại dư luận Trung Quốc mong muốn những kẻ buôn người, bắt cóc trẻ em sẽ phải lĩnh mức án cao nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trước những gì con gái phải gánh chịu, mẹ của Lạc Lạc yêu cầu bị cáo bồi thường 184 vạn tệ (khoảng 6,6 tỷ đồng), đồng thời thể hiện mong muốn 7 tên tội phạm này đều phải lĩnh án tử hình. Hiện tại dư luận Trung Quốc đang rất chú ý đến sự việc này và chờ đợi một bản án thích đáng nhằm đòi lại công bằng cho Lạc Lạc.

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Từ khóa:   lĩnh án tử hình cộng đồng mạng xứ Trung chuyện kinh hoàng

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