Nữ nhân viên bị sa thải vì quá xinh đẹp, cư dân mạng 'ngã ngửa' với lý do thực sự phía sau

Thế giới 20/01/2021 17:38

Một cô gái trẻ chia sẻ rằng lý do mình bị công ty sa thải là do quá xinh đẹp, cô không phục quyết định này của công ty.

Theo Sohu, nữ nhân vật chính của câu chuyện này là cô Trương, đang làm việc tại Trịnh Châu, Trung Quốc. Ngày 10/1/2021, cô tiết lộ lý do mình bị công ty cho thôi việc vì quá xinh đẹp và cô không phục quyết định này từ công ty.

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Bị sa thải với lý do không chính đáng, cô Trương đã tìm đến phóng viên để chia sẻ những ấm ức của mình
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Vì quá xinh đẹp, Trương bị đồng nghiệp đố kỵ và tung tin đồn rằng cô là bồ nhí của giám đốc

Cô Trương vốn làm việc tại một công ty nhưng do nhan sắc hơn người nên bị nhiều người đố kỵ. Đồng nghiệp của cô cho rằng cô là “tiểu tam” của giám đốc, chính vì vậy, cô bị điều từ bộ phận này sang bộ phận khác. Tưởng rằng chuyện này sẽ yên ổn nhưng ai ngờ rằng lại có người đến ép giám đốc phải sa thải nữ nhân viên xinh đẹp. Đến lúc này không thể nhịn được nữa, cô đã liên lạc với phóng viên để chia sẻ những uất ức của mình.

Phóng viên liên hệ với giám đốc Đổng của công ty và được biết, cô Trương không phải người xấu như những lời đồn đại trong công ty. Lúc này, nạn nhân của vụ việc cho biết, cô bị giám đốc “phủ đầu”, trước đây giám đốc đã từng nói rằng Trương bị nhiều nhân viên khác gièm pha, thậm chí nói cô là nhân tình của giám đốc nên đã sa thải cô. Đứng trước cáo buộc này, giám đốc Đổng cho biết mình chưa từng nói điều đó, nếu như phóng viên không tin thì có thể tìm người đối chứng. Cũng theo ông Đổng, việc Trương mất việc không liên quan gì đến vị giám đốc này.

Theo một số ý kiến khác, Trương mất đi công việc này là vì tính cách quá mạnh mẽ, ý kiến chủ quan trong công việc rất cao, đối với sự quản lý của cấp trên đều không phục tùng, không còn cách nào khác nên công ty mới cho cô nghỉ việc. 

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