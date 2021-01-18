Theo Sohu, vụ việc xảy ra tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc vào tháng 5/2020. Theo đó, ông Lý (gần 80 tuổi) rất thích uống rượu. Thời trẻ, sau khi uống rượu ông thường xuyên đánh chửi vợ con. Tiểu Lý là con trai duy nhất của ông, từ nhỏ đến lớn ông đều xem như bảo bối của mình. Có lẽ vì lớn lên trong môi trường như vậy nên Tiểu Lý không những nghiện rượu mà còn nghiện cờ bạc. Anh ta từng khiến gia đình mất mười mấy vạn tệ trả nợ cho mình. Chính vì điều này khiến mối quan hệ giữa hai bố con không còn tốt đẹp như xưa.

Nghi ngờ con dâu ngoại tình với người đàn ông khác, ông bố đã ra tay sát hại con trai vì không biết dạy vợ - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2018 Tiểu Lý kết hôn. Không lâu sau đó vợ anh hạ sinh một bé gái. Vậy nhưng cô con dâu không hài lòng với bố chồng nên không cho ông bế cháu nội. Ông Lý kể con dâu nói rằng sợ ông lây bệnh sang cho cháu nên không cho ông đụng vào. Tuy nhiên đối với người anh họ của Tiểu Lý thì cô con dâu lại vô cùng cởi mở. Ông Lý bức xúc: “Vì sao ông nội không được dỗ dành cháu gái mà khi một người lạ bế cháu nội thì con dâu tôi lại tỏ thái độ rất vui mừng? Tôi cảm thấy con trai mình không quản lý được con dâu”.