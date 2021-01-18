Nghi con dâu ngoại tình với người đàn ông khác, cụ ông gần 80 tuổi đã ra tay sát hại con trai mình một cách dã man.
- Quan hệ với quá nhiều người, cô gái 19 tuổi không biết ai là bố của con mình
- Cộng đồng Cnet 'dậy sóng' vì đám cưới của ông lão 80 và người vợ xinh đẹp kém 40 tuổi: Liệu có phải là 'chân ái'?
Theo Sohu, vụ việc xảy ra tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc vào tháng 5/2020. Theo đó, ông Lý (gần 80 tuổi) rất thích uống rượu. Thời trẻ, sau khi uống rượu ông thường xuyên đánh chửi vợ con. Tiểu Lý là con trai duy nhất của ông, từ nhỏ đến lớn ông đều xem như bảo bối của mình. Có lẽ vì lớn lên trong môi trường như vậy nên Tiểu Lý không những nghiện rượu mà còn nghiện cờ bạc. Anh ta từng khiến gia đình mất mười mấy vạn tệ trả nợ cho mình. Chính vì điều này khiến mối quan hệ giữa hai bố con không còn tốt đẹp như xưa.
Năm 2018 Tiểu Lý kết hôn. Không lâu sau đó vợ anh hạ sinh một bé gái. Vậy nhưng cô con dâu không hài lòng với bố chồng nên không cho ông bế cháu nội. Ông Lý kể con dâu nói rằng sợ ông lây bệnh sang cho cháu nên không cho ông đụng vào. Tuy nhiên đối với người anh họ của Tiểu Lý thì cô con dâu lại vô cùng cởi mở. Ông Lý bức xúc: “Vì sao ông nội không được dỗ dành cháu gái mà khi một người lạ bế cháu nội thì con dâu tôi lại tỏ thái độ rất vui mừng? Tôi cảm thấy con trai mình không quản lý được con dâu”.
Ông Lý hoài nghi con dâu ngoại tình với người đàn ông kia nhưng cả hai đều phủ nhận. Mặc dù vậy ông Lý vẫn nghi ngờ. Đem chuyện này kể cho con trai nghe, không ngờ ông lại bị mắng cho một trận. Lúc này ông Lý nảy sinh ý định sát hại con trai để trút giận.
Khoảng 2h chiều ngày 29/5/2020, ông Lý đứng trước ngõ nhà mình trong trạng thái say rượu với hai bàn tay dính đầy máu. Ông nói với những người đi qua rằng con trai mình đã bị giết chết, hung thủ chính là người anh họ mà ông vẫn luôn nghi ngờ đang ngoại tình với con dâu. Vậy nhưng sau khi cảnh sát vào cuộc đã phát hiện ra rằng hung thủ chính là ông Lý. Theo đó, nhân lúc con trai đang ngủ ông Lý đã dùng rìu sát hại đứa con trai duy nhất của mình. Đứng trước những bằng chứng rõ ràng từ phía cảnh sát, đối tượng đã cúi đầu nhận tội và tỏ ra rất hối hận về việc làm của mình.
Với hành vi cố ý giết người và đổ tội cho người khác, cụ ông bị kết án tù chung thân.