Nghi ngờ con dâu ngoại tình, cụ ông gần 80 tuổi ra tay sát hại con trai vì không biết dạy vợ

Thế giới 18/01/2021 11:56

Nghi con dâu ngoại tình với người đàn ông khác, cụ ông gần 80 tuổi đã ra tay sát hại con trai mình một cách dã man.

Theo Sohu, vụ việc xảy ra tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc vào tháng 5/2020. Theo đó, ông Lý (gần 80 tuổi) rất thích uống rượu. Thời trẻ, sau khi uống rượu ông thường xuyên đánh chửi vợ con. Tiểu Lý là con trai duy nhất của ông, từ nhỏ đến lớn ông đều xem như bảo bối của mình. Có lẽ vì lớn lên trong môi trường như vậy nên Tiểu Lý không những nghiện rượu mà còn nghiện cờ bạc. Anh ta từng khiến gia đình mất mười mấy vạn tệ trả nợ cho mình. Chính vì điều này khiến mối quan hệ giữa hai bố con không còn tốt đẹp như xưa.

con dau ngoai tinh 1
Nghi ngờ con dâu ngoại tình với người đàn ông khác, ông bố đã ra tay sát hại con trai vì không biết dạy vợ - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2018 Tiểu Lý kết hôn. Không lâu sau đó vợ anh hạ sinh một bé gái. Vậy nhưng cô con dâu không hài lòng với bố chồng nên không cho ông bế cháu nội. Ông Lý kể con dâu nói rằng sợ ông lây bệnh sang cho cháu nên không cho ông đụng vào. Tuy nhiên đối với người anh họ của Tiểu Lý thì cô con dâu lại vô cùng cởi mở. Ông Lý bức xúc: “Vì sao ông nội không được dỗ dành cháu gái mà khi một người lạ bế cháu nội thì con dâu tôi lại tỏ thái độ rất vui mừng? Tôi cảm thấy con trai mình không quản lý được con dâu”.

Ông Lý hoài nghi con dâu ngoại tình với người đàn ông kia nhưng cả hai đều phủ nhận. Mặc dù vậy ông Lý vẫn nghi ngờ. Đem chuyện này kể cho con trai nghe, không ngờ ông lại bị mắng cho một trận. Lúc này ông Lý nảy sinh ý định sát hại con trai để trút giận.

con dau ngoai tinh 2
Sau khi uống rượu, nhân lúc con trai đang ngủ say ông Lý đã dùng rìu sát hại đứa con trai bảo bối của mình- Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 2h chiều ngày 29/5/2020, ông Lý đứng trước ngõ nhà mình trong trạng thái say rượu với hai bàn tay dính đầy máu. Ông nói với những người đi qua rằng con trai mình đã bị giết chết, hung thủ chính là người anh họ mà ông vẫn luôn nghi ngờ đang ngoại tình với con dâu. Vậy nhưng sau khi cảnh sát vào cuộc đã phát hiện ra rằng hung thủ chính là ông Lý. Theo đó, nhân lúc con trai đang ngủ ông Lý đã dùng rìu sát hại đứa con trai duy nhất của mình. Đứng trước những bằng chứng rõ ràng từ phía cảnh sát, đối tượng đã cúi đầu nhận tội và tỏ ra rất hối hận về việc làm của mình.

Với hành vi cố ý giết người và đổ tội cho người khác, cụ ông bị kết án tù chung thân. 

Dù tái hôn, người phụ nữ vẫn mang theo chồng và bố mẹ chồng cũ để chăm sóc

Dù tái hôn, người phụ nữ vẫn mang theo chồng và bố mẹ chồng cũ để chăm sóc

Mặc dù đồng ý tái hôn với người đàn ông khác nhưng người phụ nữ này vẫn mang theo chồng và bố mẹ chồng cũ để chăm sóc.

Xem thêm
Từ khóa:   cố ý giết người Trung Quốc cha giết con

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích