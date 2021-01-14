Cộng đồng Cnet 'dậy sóng' vì đám cưới của ông lão 80 và người vợ xinh đẹp kém 40 tuổi: Liệu có phải là 'chân ái'?

Hôn lễ của lão trung y 80 tuổi và cô vợ xinh đẹp kém ông 40 tuổi không chỉ gây chú ý tại quê hương Tuân Nghĩa mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

Hôn lễ của cụ ông 80 tuổi ngồi xe lăn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung

Theo Sohu, mối tình này bắt đầu khi cô dâu đưa con trai mình đến khám bệnh, y thuật cao siêu của lão trung y này đã khiến cô gái nể phục. Về sau, người phụ nữ đã ngỏ ý muốn làm học trò của cụ ông để học y thuật. Dần dần, cả hai phát sinh tình cảm và quyết định kết hôn. Chẳng ai có thể ngờ được ở tuổi 80, cụ ông còn gặp được tình yêu đích thực của đời mình.