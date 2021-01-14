Cộng đồng Cnet 'dậy sóng' vì đám cưới của ông lão 80 và người vợ xinh đẹp kém 40 tuổi: Liệu có phải là 'chân ái'?

Thế giới 14/01/2021 15:35

Mặc dù phải ngồi xe lăn nhưng cụ ông 80 tuổi vẫn cưới được cô vợ trẻ đẹp nhờ tình yêu đích thực.

Hôn lễ của lão trung y 80 tuổi và cô vợ xinh đẹp kém ông 40 tuổi không chỉ gây chú ý tại quê hương Tuân Nghĩa mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

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Hôn lễ của cụ ông 80 tuổi ngồi xe lăn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung

Theo Sohu, mối tình này bắt đầu khi cô dâu đưa con trai mình đến khám bệnh, y thuật cao siêu của lão trung y này đã khiến cô gái nể phục. Về sau, người phụ nữ đã ngỏ ý muốn làm học trò của cụ ông để học y thuật. Dần dần, cả hai phát sinh tình cảm và quyết định kết hôn. Chẳng ai có thể ngờ được ở tuổi 80, cụ ông còn gặp được tình yêu đích thực của đời mình.

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Theo lời người dẫn chương trình, lão trung y 80 tuổi được xem là tấm gương điển hình cho cánh đàn ông

Những hình ảnh về đám cưới của cụ ông 80 tuổi được đăng tải tràn lan trên mạng và nhận được nhiều lời chúc phúc từ Cnet. Bên cạnh đó, sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác cũng như nhu cầu sinh lý khiến nhiều người hoài nghi về mục đích kết hôn của người vợ trẻ tuổi. Nếu như thực sự ngưỡng mộ tài năng của người thầy và muốn chăm sóc cho ông ấy, sẽ có nhiều cách chứ không nhất thiết phải kết hôn.

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Cô vợ trẻ của cụ ông khá xinh đẹp và rất nể phục tài năng của chồng

Mặc dù mục đích kết hôn giữa các cặp đôi đũa lệch luôn bị hoài nghi nhưng trên thực tế, vẫn có nhiều người tìm được "chân ái" ở tuổi xế chiều. Hy vọng rằng cụ ông 80 tuổi này cũng là một trong số những người hạnh phúc đó.

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Từ khóa:   cụ ông kết hôn chuyện tình đũa lệch Trung Quốc

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