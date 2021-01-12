Người đàn ông có gần 1.000 bạn gái, cất giấu 69 ngàn viên thuốc tránh thai và 'bản án thiên niên kỷ' chưa từng có trong lịch sử

Một người đàn ông 64 tuổi tại Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận từng có gần 1.000 bạn gái. Điều oái oăm là một trong số những người này lại tố cáo bị hắn cưỡng bức.

Theo Sohu, một nhà truyền giáo 64 tuổi tên Adnan Oktar người Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị kết án 1.075 năm tù vì tội tấn công tình dục, âm mưu gián điệp và nhiều tội danh khác. Tháng 6/2018, Adnan Oktar bị bắt giam. Có đến 236 nghi phạm đang bị xét xử trong vụ án này, trong số đó có 78 người đã bị bắt giữ.

Adnan Oktar là một nhà truyền giáo 64 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ

Điều khiến nhiều người chú ý đó là vào tháng 12/2020, Adnan Oktar đã thú nhận với thẩm phán phiên tòa rằng ông ta có gần 1.000 bạn gái. Trước đó, trong một phiên xét xử khác vào tháng 10/2020, khi đối mặt với những cáo buộc về tấn công tình dục, Oktar lập luận rằng: “Trái tim tôi tràn đầy tình yêu đối với phụ nữ, tình yêu là phẩm chất của con người… tôi rất mạnh mẽ”.

Oktar thú nhận rằng mình có gần 1.000 cô bạn gái

Trong quá trình xét xử Adnan Oktar, một người phụ nữ bị hắn ta cưỡng bức đã đứng ra làm chứng nhưng xin được giấu tên, cô lấy biệt danh là CC. Trước tòa, CC nói rằng Adnan Oktar nhiều lần tấn công tình dục cô và nhiều người phụ nữ khác. Sau khi bị cưỡng hiếp, một số người còn bị hắn ép dùng thuốc tránh thai.

Từ những manh mối đó, cảnh sát đã tìm thấy 69.000 viên thuốc tránh thai trong nhà của Oktar. Trước tòa, Oktar nói rằng những viên thuốc tránh thai này dùng để chữa bệnh ngoài da và kinh nguyệt không đều.

Oktar phải nhận 'bản án thiên niên kỷ' vì tội cưỡng bức phụ nữ, lừa đảo, âm mưu làm gián điệp...

Với những hành vi của mình, ngày 11/1/2021 Oktar bị kết án 1.075 năm tù với các tội danh: Tấn công tình dục, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, lừa đảo và âm mưu làm gián điệp. Đây được xem là “bản án thiên niên kỷ” chưa từng có trong lịch sử.

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