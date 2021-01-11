Vừa ra viện, cụ ông 72 tuổi đã tìm gái bán hoa giải khuây và cái kết bất ngờ

Mới ra viện 4 ngày nhưng cụ ông 72 tuổi đã tìm đến gái bán hoa để giải khuây và qua đời vì nhồi máu cơ tim.

Sohu đưa tin, ở tuổi 72, Trương Tam có 3 người con gái và 1 người con trai, bố mẹ và vợ ông đều đã qua đời. Vào một ngày của năm 2020, cụ ông 72 tuổi này phải nhập viện vì bệnh tim mạch vành và nhồi máu cơ tim cấp tính. Trong thời gian nằm viện, ông được phẫu thuật đặt stent tim. Bảy ngày sau đó, Trương Tam được xuất viện, bác sĩ yêu cầu ông tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định và theo dõi thêm. Mới ra viện được 4 ngày, cụ ông đã vội vàng tìm gái bán hoa để giải quyết nhu cầu - Ảnh minh họa: Internet Điều đáng nói, khi mới xuất viện được 4 ngày, cụ ông đã tìm đến phòng trọ của Tiểu Lệ, một cô gái bán hoa ở thôn bên cạnh. Khi được hỏi chuyện "mua vui", Tiểu Lệ liền hỏi lại: “Được hay không đó?”, cụ ông đáp: “Được”.

Sau khi quan hệ xong, lúc Tiểu Lệ đang mặc quần áo thì cụ ông liên tục lắc đầu, thần sắc thay đổi. Sau đó, nạn nhân khụy xuống giường, cơ thể liên tục co giật. Lúc này, Tiểu Lệ liền gọi cho người chồng của cô là Lý Tư đến giúp và gọi cấp cứu. Thế nhưng không may, cụ ông đã qua đời vì nhồi máu cơ tim. Do hoạt động mại dâm nên Tiểu Lệ bị công an bắt giữ 10 ngày và nộp phạt 1.000 tệ (khoảng 3,6 triệu đồng). Người cho Tiểu Lệ thuê phòng là Tiểu Lan cũng bị bắt giữ 5 ngày đồng thời nộp phạt 500 tệ (khoảng 1,8 triệu đồng). Lúc đầu, các con của Trương Tam đồng ý không tiến hành khám nghiệm thi thể mà tiến hành hỏa táng.

Sau khi quan hệ với Tiểu Lệ, ông cụ 72 tuổi đã qua đời vì nhồi máu cơ tim - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, một thời gian sau đó, 4 người con của Trương Tam đã kiện Tiểu Lệ vì tội cám dỗ cha mình khiến ông mất mạng. Tiểu Lan là người cho thuê phòng nên cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Cuối cùng, họ yêu cầu Tiểu Lệ và Tiểu Lan phải bồi thường cho cái chết của cha mình 20 vạn tệ (khoảng gần 700 triệu đồng). Nhiều ý kiến cho rằng Tiểu Lệ không có lỗi trong cái chết của Trương Tam. Hơn nữa sau khi nạn nhân lên cơn đau tim, Tiểu Lệ cũng đã chủ động kêu gọi người thân cấp cứu tại chỗ và đưa cụ ông đi viện. Câu chuyện này cũng là một bài học đắt giá cho những cụ ông đã lớn tuổi vì một phút không kiềm chế được dục vọng mà đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

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