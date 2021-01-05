Mặc dù đã ly hôn nhưng người chồng lại vô cùng bức xúc khi thấy vợ cũ nói chuyện video với người khác. Sau đó, đối tượng đã cưỡng bức vợ cũ.
- Vợ thành khẩn khai báo chuyện ngoại tình nhưng khi thấy 'sừng' ngày một dài, người chồng đã có hành động nông nổi
- Gái bán hoa hẹn hai vị khách làng chơi đến cùng một khách sạn, đến khi bị bắt mới ngã ngửa về mối quan hệ của cả hai
Sohu đưa tin, sáng 28/7/2020, người đàn ông họ Lý sinh năm 1974 về nhà. Lúc này vợ cũ của anh cũng có mặt ở nhà. Nhìn thấy Lý trở về, cô Khả đi vào phòng ngủ của mình. Một lúc sau, Lý vào phòng ngủ của vợ cũ, sau đó cặp đôi phát sinh tranh cãi. Đúng lúc này có người gọi video cho Khả. Nhìn thấy cảnh đó Lý vô cùng kích động. Mặc kệ Khả phản kháng, người đàn ông này vẫn dùng vũ lực cưỡng bức vợ cũ.
Sau khi phát sinh quan hệ với vợ cũ, Lý đi tự thú và bị bắt giam. Tuy nhiên, 11 ngày sau Lý và Khả đã hòa giải. Đến ngày 19/8, Khả rút đơn kiện Lý và ngày 9/11 vừa qua cặp đôi đã chính thức quay về bên nhau.
Câu chuyện của vợ chồng Lý và Khả nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc. Mặc dù đã ly hôn nhưng vì một hành động phạm pháp của người chồng, cả hai đã bỏ qua những bất hòa trước đây và cho nhau cơ hội mới. Một tài khoản mạng xã hội bình luận: “Hành động của Lý mặc dù mạo hiểm nhưng lại thành công”. Hiện câu chuyện hy hữu này vẫn đang thu hút sự chú ý của dân mạng xứ Trung.