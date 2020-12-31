Gái bán hoa hẹn hai vị khách làng chơi đến cùng một khách sạn, đến khi bị bắt mới ngã ngửa về mối quan hệ của cả hai

Sau khi hẹn hai người đàn ông cùng đến một khách sạn và phát sinh quan hệ, cô gái làng chơi mới biết mối quan hệ của hai vị khách.

Mới đây, một câu chuyện hy hữu xảy ra tại Trung Quốc thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này. Sohu đưa tin, một cô gái làng chơi lên mạng tìm khách hàng. Ngày hôm đó, cô nói chuyện và cùng hẹn hai vị khách. Để thuận tiện cho công việc và tiết kiệm thời gian, cô sắp xếp cả hai đến cùng một khách sạn nhưng ở hai phòng khác nhau. Sau khi xong việc, công an bất ngờ kiểm tra phòng khách sạn. Cả 3 người đều bị bắt. Về đến đồn cảnh sát, 3 nhân vật chính mới ngã ngửa vì thân thế của nhau.

Để tiết kiệm thời gian, cô gái làng chơi đã hẹn hai vị khách đến cùng một khách sạn để 'hành nghề' - Ảnh minh họa: Internet

Dù bị bắt tại cùng một khách sạn nhưng 3 người không đi chung xe. Về đến đồn hai vị khách làng chơi mới chạm mặt và tỏ thái độ vô cùng ngượng ngùng. Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông trẻ hơn cho biết anh và vị khách còn lại là hai cậu cháu.

Người cháu này còn cho biết thêm, sau khi tìm kiếm trên mạng anh ta và cô gái kia kết bạn. Sau đó cả hai nói chuyện, bàn bạc về giá cả rồi đến khách sạn mà cô gái chỉ định. Anh ta không hề biết cậu ruột của mình cũng đi mua dâm.

Đến khi bị công an bắt, mọi người mới biết hai người đàn ông vừa mua dâm kia là cậu cháu - Ảnh minh họa: Internet

Sự việc này khiến hai cậu cháu vô cùng xấu hổ. Ngay cả cô gái làng chơi và những cảnh sát chứng kiến cũng vô cùng ngạc nhiên vì sự trùng hợp này.

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