Câu chuyện cảm động giữa đời thường của một người đàn ông hơn 40 tuổi đã lấy đi nước mắt của không ít người.

Theo QQ, vào năm 2000, Trịnh Đông (23 tuổi) quen với người con gái duy nhất của ông Vương (20 tuổi). Hai người nhanh chóng xác định mối quan hệ và thường xuyên về nhà của hai bên thăm nom. Cả hai đều xem bố mẹ của người kia như bố mẹ ruột. Hai bên gia đình đã bàn về hôn sự của họ thì chuyện không may đã xảy ra. Khi mới 23 tuổi Trịnh Đông hẹn hò với con gái duy nhất của ông bà Vương - Ảnh minh họa: Internet Năm 2002, bạn gái của Trịnh Đông bị sốt cao phải vào viện điều trị. Sau khi kiểm tra, bác sĩ khẳng định rằng cô gái trẻ bị ung thư máu. Sau đó không lâu, cô qua đời. Vì là con một nên bạn gái Trịnh Đông luôn lo lắng cho bố mẹ mình. Trịnh Đông đã hứa với bạn gái rằng anh sẽ thay cô phụng dưỡng bố mẹ. Trước khi bạn gái qua đời, Trịnh Đông và ông bà Vương đã cùng nhau ký “thỏa thuận nhận con” dưới sự làm chứng của hàng xóm và chính quyền thôn.

Khi chuẩn bị kết hôn cô gái phát hiện bị ung thư máu - Ảnh minh họa: Internet Sau đó Trịnh Đông sống cùng với bố mẹ bạn gái và chăm sóc họ. Đến năm 2004 bà Vương bị ung thư gan giai đoạn cuối và qua đời. Trịnh Đông cho biết sự ra đi của “mẹ” khiến anh và “bố” vô cùng sốc. Mãi đến năm 2005, sau khi anh kết hôn, gia đình mới dần dần ấm cúng trở lại. Sau khi kết hôn, Trịnh Đông mở một cửa hàng chuyên giao nước uống. Khi anh bận giao hàng bên ngoài, “bố” chính là người giúp trông coi cửa hàng. Ông Vương sợ anh không có tiền nên đã đưa cho anh phần lớn số tiền nghỉ hưu của mình. Hàng xóm cho biết rằng Trịnh Đông là người thật thà, anh luôn hết lòng chăm lo, phụng dưỡng cho vợ chồng ông Vương.

Sau khi ông Vương bị tai nạn qua đời, dù tòa phán quyết người gây ra tai nạn phải bồi thường cho gia đình người bị hại 30 vạn tệ (khoảng 1 tỷ đồng) nhưng công ty bảo hiểm lấy lý do Trịnh Đông không phải là con ruột của nạn nhân nên không chi trả. Mới đây “thỏa thuận nhận con” trước đây giữa Trịnh Đông và vợ chồng ông Vương được công khai. Trịnh Đông hoàn toàn có tư cách nhận phần bồi thường này. Trịnh Đông mở cửa hàng giao nước và chăm sóc bố mẹ bạn gái cũ 14 năm trời Trao đổi với phóng viên, Trịnh Đông cho biết quyết định khi đó của anh không phải là hành động xốc nổi. Gia đình anh có hai anh em trai, mối quan hệ giữa hai gia đình cũng khá tốt nên bố mẹ Trịnh Đông đều ủng hộ chuyện con trai đến sống và chăm sóc cho ông bà Vương. Người vợ hiện tại của Trịnh Đông cũng ủng hộ chồng hết mình. Khi câu chuyện cảm động này được chia sẻ, Trịnh Đông được nhiều người nể phục vì những việc anh đã làm trong suốt 14 năm qua.

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