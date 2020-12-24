Quen qua mạng và yêu 2 người đàn ông trong 4 năm nhưng cả hai đều tử vong bí ẩn, cô gái phát hiện bí mật động trời của cô bạn thân.

Thời đại công nghệ phát triển hiện nay, có rất nhiều mối tình nảy sinh nhờ quen qua mạng. Tuy nhiên, cũng vì điều này mà một cô gái bị bạn thân lừa suốt 4 năm mà không biết.

Trong vòng 4 năm, cô Vương quen qua mạng với hai người đàn ông và đều chuyển tiền cho họ

Theo Sohu, suốt 4 năm, thông qua bạn thân giới thiệu cô gái họ Vương đã hẹn hò qua mạng với hai người đàn ông. Vậy nhưng Vương chưa một lần gặp mặt hai người này. Mỗi lần hẹn đều có vô vàn lý do xảy ra khiến Vương không thể gặp được bạn trai.

Cụ thể, năm 2016 cô Vương được bạn thân của mình giới thiệu với một người đàn ông qua mạng. Sau vài ngày nói chuyện, cả hai xác định mối quan hệ yêu đương. Không lâu sau đó bạn thân của Vương nói rằng bạn trai của cô đột nhiên qua đời ở quê. Theo lời người này, bạn trai của Vương có để lại cho cô một chiếc xe nhưng vì thân phận của anh ta khá đặc biệt nên muốn lấy xe thì phải chi một ít tiền. Không do dự, Vương liền đưa cho bạn 3 vạn tệ (khoảng hơn 100 triệu đồng) để lấy xe. Vậy nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy xe đâu.

Sau đó cô bạn thân của Vương lại giới thiệu cho cô một người bạn trai mới. Người này là quân nhân, rất có tiền đồ. Vì “bạn trai” thường xuyên nhắn với Vương rằng anh ta phải mời cấp trên đi ăn nên cô nhiều lần chuyển tiền cho anh ta. Tổng cộng Vương chuyển cho người bạn trai trên mạng này khoảng 5-6 vạn tệ (tương đương 180 triệu – 216 triệu đồng). Sau đó, cô bạn thân lại nói rằng bạn trai của Vương đã hy sinh trong khi chấp hành nhiệm vụ. Đến lúc này Vương bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đang bị lừa nên đã đi báo công an.

Cô bạn thân của Vương chính là người đứng sau mọi chuyện

Sau khi điều tra, công an phát hiện rằng trên thực tế không có người bạn trai nào cả. Mọi chuyện đều do cô bạn thân của Vương tự biên tự diễn để lừa tiền. Cuối cùng với hành vi phạm pháp của mình, cô bạn thân của Vương đã bị bắt giữ.

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