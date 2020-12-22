Kết hôn nhiều năm, người vợ 51 tuổi bất ngờ được thông báo là đàn ông, chồng suy sụp

Thế giới 22/12/2020 19:00

Mặc dù đã 51 tuổi nhưng phụ nữ này không có kinh nguyệt. Hai vợ chồng sốc nặng khi bác sĩ thông báo bà là đàn ông.

Sohu đưa tin, bà Trương (51 tuổi) có vẻ ngoài cuốn hút, làn da mịn màng, khuôn mặt thanh tú, từng cử chỉ đều toát lên vẻ nữ tính, duyên dáng. Mới đây, người chồng đưa vợ đến bệnh viện để kiểm tra phụ khoa và phát hiện khối u vùng xương chậu. Vậy nhưng trong quá trình thăm khám, bác sĩ bất ngờ nghe nói từ trước đến nay bà Trương không có kinh nguyệt và cũng chưa từng sinh con.

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Chưa một lần có kinh nguyệt, ở tuổi 51 bà Trương được bác sĩ thông báo mình là đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Lý Dương - Phó chủ nhiệm Khoa 2, Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em tỉnh Hồ Nam cho biết: “Tiến hành siêu âm cho bà Trương, chúng tôi không hề phát hiện sự tồn tại của tử cung, kết hợp với tiền sử không có kinh trong nhiều năm nên chúng tôi đã tiến hành kiểm tra nhiễm sắc thể”. Sau xét nghiệm, bà Trương được chẩn đoán có dị vật tinh hoàn phải và hội chứng vô kinh nguyên phát do nội tiết tố androgen.

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Dù xinh đẹp và vô cùng gợi cảm nhưng trong cơ thể bà Trương lại có tinh hoàn - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn cho bà Trương. Hiện tại tình trạng phục hồi của bệnh nhân rất tốt. Các chức năng khác của cơ thể cũng như tuổi thọ đều không bị ảnh hưởng. Trước những việc xảy ra với vợ mình, chồng bà Trương vô cùng bàng hoàng. Ông không thể tin được người vợ vô cùng duyên dáng và nữ tính của mình trên thực tế lại là đàn ông.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng khuyến cáo rằng nếu như bé gái 15 tuổi mà chưa có kinh thì phải đưa vào viện thăm khám kịp thời tránh trường hợp giống như bà Trương.

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