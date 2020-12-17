Thu nhập 2 tỷ một năm, hot girl mạng đeo túi 7 tỷ đi ăn cắp vặt

Theo Sohu, khoảng 14 giờ ngày 10/12 vừa qua nhân viên của một siêu thị lớn tại Hàng Châu, Trung Quốc tìm cảnh sát để báo án. Theo đó, hai chai mỹ phẩm đắt tiền cho khách dùng thử tại quầy bỗng nhiên “không cánh mà bay”, rất có thể đã bị người nào đó ăn cắp. Giá trị của hai sản phẩm này ước tính khoảng 4.560 tệ (tầm 16 triệu đồng).

Hình ảnh được trích xuất từ camera

Kiểm tra camera, cảnh sát phát hiện rằng tối 8/12 một người phụ nữ mang chiếc giỏ xách màu trắng đã dừng lại ở gian hàng này và đây cũng là người khả nghi nhất. Theo hình ảnh trích xuất từ camera, khoảng 20 giờ ngày 8/12, người phụ nữ này đã cầm chai mỹ phẩm lên. Khi không có người chú ý, cô ta liền để sản phẩm dùng thử vào lòng bàn tay rồi đè điện thoại lên, sau đó lập tức rời đi. Toàn bộ quá trình đều được camera ghi lại.