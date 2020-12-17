Thu nhập 2 tỷ một năm, hot girl mạng đeo túi 7 tỷ đi ăn cắp vặt

Mặc dù sở hữu cuộc sống xa hoa với thu nhập khủng nhưng nàng hot girl mạng lại bị cảnh sát bắt vì ăn cắp vặt.
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Theo Sohu, khoảng 14 giờ ngày 10/12 vừa qua nhân viên của một siêu thị lớn tại Hàng Châu, Trung Quốc tìm cảnh sát để báo án. Theo đó, hai chai mỹ phẩm đắt tiền cho khách dùng thử tại quầy bỗng nhiên “không cánh mà bay”, rất có thể đã bị người nào đó ăn cắp. Giá trị của hai sản phẩm này ước tính khoảng 4.560 tệ (tầm 16 triệu đồng).
Kiểm tra camera, cảnh sát phát hiện rằng tối 8/12 một người phụ nữ mang chiếc giỏ xách màu trắng đã dừng lại ở gian hàng này và đây cũng là người khả nghi nhất. Theo hình ảnh trích xuất từ camera, khoảng 20 giờ ngày 8/12, người phụ nữ này đã cầm chai mỹ phẩm lên. Khi không có người chú ý, cô ta liền để sản phẩm dùng thử vào lòng bàn tay rồi đè điện thoại lên, sau đó lập tức rời đi. Toàn bộ quá trình đều được camera ghi lại.
Ngay sau đó cảnh sát đã xác định được danh tính của cô gái này. Đó chính là Ngải Mỹ, 37 tuổi đến từ An Huy. Với thân hình nóng bỏng và khuôn mặt xinh đẹp, hiện tại Ngải Mỹ là người mẫu mạng tại Hàng Châu, thu nhập hàng năm vào khoảng 60 vạn tệ (2 tỷ đồng). Bình thường Ngải Mỹ thường chi khá nhiều tiền cho việc làm đẹp.
Trong khi khám nhà, cơ quan chức năng phát hiện Ngải Mỹ còn sở hữu rất nhiều đồ dùng hàng hiệu đắt tiền. Riêng chiếc túi xách màu trắng mà cô sử dụng khi ăn cắp cũng có giá vào khoảng 200 vạn tệ (khoảng 7 tỷ đồng). Khi bị bắt giữ, nàng hot girl mạng thừa nhận hành vi của mình đồng thời cho biết cô vô cùng hối hận. Cô cầu xin cảnh sát không nói chuyện này cho gia đình mình. Hành vi trộm cắp vặt của Ngải Mỹ bị cộng đồng mạng ném đá không thương tiếc.