Vị hoàng đế thảm hại nhất lịch sử, phi tử sinh 12 đứa con trai nhưng đều không phải con ruột

Thế giới 16/12/2020 16:44

Mặc dù Tống Minh Đế Lưu Úc nắm cả thiên hạ trong tay nhưng 12 đứa con trai không có một ai là con ruột của ông.

Thời phong kiến, hoàng đế chính là người có quyền lực nhất. Cuộc sống của vua chính là niềm ao ước của nhiều người. Bên cạnh đó, hoàng đế còn là người sở hữu dàn giai nhân khắp thiên hạ với hàng ngàn mỹ nhân chốn hậu cung.

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Mặc dù sở hữu dàn mỹ nhân 3000 người nhưng hoàng đế Lưu Úc vẫn chấp nhận để phi tử 'cắm sừng' - Ảnh minh họa: Internet

Để giữ gìn “sự thuần khiết” cho dòng máu hoàng tộc, thái giám trước khi vào cung đều phải “tịnh thân”. Trong xã hội thời bấy giờ nếu phi tử “cắm sừng” Hoàng đế mà bị phát hiện sẽ bị trị tội rất nặng. Không chỉ phi tử đó mà “cửu tộc” cũng bị liên lụy. Vậy nhưng trong các hoàng đế Trung Hoa, có một người chấp nhận để phi tử “cắm sừng”, không một ai trong số 12 đứa con trai của ông là con ruột. Vị vua đó chính là Tống Minh Đế Lưu Úc.

Tống Minh Đế Lưu Úc là con thứ 11 của Tống Văn Đế Lưu Nghĩa Long. Dù Lưu Nghĩa Long là một minh quân nhưng lại sai lầm khi chọn người kế vị. Khác với cha mình, Lưu Úc ham chơi háo sắc, không mấy quan tâm đến đời sống người dân. Vì suốt ngày ham mê dục vọng nên sau khi phi tử sinh được 2 người con gái, Lưu Úc cũng mất đi khả năng đàn ông.

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Ăn chơi sa đọa nên Lưu Úc đã mất đi khả năng đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vua một nước mà mất đi khả năng làm đàn ông chính là một điều vô cùng xấu hổ. Nếu các vị đại thần hoặc dân chúng biết chuyện này thì sợ rằng ngôi vị của Lưu Úc cũng không giữ được. Việc không thể có con trai nối dõi khiến Lưu Úc vô cùng đau đầu. Thấy vậy, thái y đã đưa ra một đề nghị cho vua là “mượn giống” của người khác.

Nếu như chuyện này xảy ra với một người đàn ông bình thường thì đó là điều xỉ nhục vậy nhưng đối với Lưu Úc đây là cách tốt nhất để có người kế vị. Từ đó Lưu Úc bắt đầu quan sát các vị đại thần của mình và lựa chọn những người ưu tú nhất. Trong số đó, Lưu Úc đặc biệt chú ý đến Lý Đạo Nhi. Mặc dù Lý Đạo Nhi chỉ là một viên quan nhỏ nhưng tướng mạo và học thức đều rất tốt. Điều quan trọng nhất là Lý Đạo Nhi sinh được rất nhiều con trai.

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Không có người nối dõi, Lưu Úc thực hiện biện pháp 'mượn giống' của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chọn xong, Lưu Úc đã tìm ái phi của mình thương lượng. Nếu như ái phi có thể sinh con trai với Lý Đạo Nhi thì ông sẽ lập con đứa con này làm thái tử. Quả thực Lý Đạo Nhi và ái phi của Lưu Úc không khiến ông thất vọng. Chưa đầy 1 tháng sau ái phi có thai và sau đó đã sinh ra một vị hoàng tử khỏe mạnh. Vậy nhưng một đứa con trai vẫn chưa đủ, Lưu Úc thấy biện pháp này hiệu quả nên đã nhiều lần ban tặng phi tử của mình cho các vị đại thần.

Thái giám trong cung cũng ra ngoài đi tìm các gia đình vương công quý tộc. Nếu nhà nào có phụ nữ đang mang thai thì sẽ phải đưa vào trong cung. Đợi khi nào sinh xong thì sẽ giết mẹ, sau đó giao con cho phi tử của hoàng đế nuôi dưỡng và thông báo với thiên hạ rằng đó là dòng giống rồng. Cũng bằng biện pháp này, chỉ trong một thời gian ngắn Lưu Úc đã có được 12 đứa con trai.

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Từ khóa:   hoàng đế Trung Hoa Trung Quốc thâm cung bí sử

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