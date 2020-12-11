Con gái chết 12 năm vẫn bị bố mẹ ruột đào mộ bán xương cốt với giá gần 300 triệu

Thế giới 11/12/2020 16:51

Mặc dù khi còn sống Khang Phi Phi đã kết hôn nhưng 12 năm sau ngày mất, bố mẹ cô vẫn tiến hành thủ tục ‘âm hôn’ cho con gái.

Tại một vài vùng quê Trung Quốc hiện nay vẫn còn giữ phong tục “âm hôn” hay còn gọi là “đám cưới ma” cho những người đã khuất. Đây là một tập tục được cho là có từ thời Tào Tháo. Khi con trai Tào Xung không may chết sớm, Tào Tháo đã tìm một tiểu thư gia đình quyền quý đã chết để làm “đám cưới ma” cho đứa con xấu số. Từ đó đến nay tập tục này vẫn còn tồn tại ở một số vùng quê Trung Quốc.

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'Âm hôn' là một phong tục vẫn còn tồn tại đến ngày nay và được tổ chức rất linh đình tại Trung Quốc - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, cuối tháng 11 vừa rồi tại tỉnh Hà Bắc xảy ra một vụ trộm mộ. Người báo công an là Lý Thanh Sơn. Theo đó phần mộ của cô em dâu Khang Phi Phi bị đào bới, xương cốt và vật bồi táng đều biến mất. Đươc biết, Khang Phi Phi là vợ của Lý Thanh Phong và đã qua đời 12 năm trước. Qua điều tra, người lấy đi xương cốt và đồ bồi táng của Khang Phi Phi chính là bố mẹ ruột của cô. Không chỉ vậy, họ còn bán xương cốt con gái mình cho một gia đình khác để tổ chức nghi lễ “âm hôn” với số tiền 8 vạn tệ (khoảng 288 triệu đồng).

Đầu tháng 12, phóng viên đã liên hệ với bố mẹ của Khang Phi Phi để xác thực thông tin. Mẹ của Khang Phi Phi cho biết, bà phát hiện mộ của con gái không có ai chăm nom, không được vào khu tổ mộ nên từng thương lượng với gia đình họ Lý lấy xương cốt của con gái về nhưng nhà chồng của Khang Phi Phi không đồng ý.

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Phần mộ của Khang Phi Phi bị bố mẹ cô đào lên sau 12 năm qua đời
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Tập tục 'âm hôn' khiến tình trạng buôn bán xác chết ngày càng gia tăng tại các vùng quê

Nhà họ Lý cho biết thêm, sau khi đào mộ và lấy đồ bồi táng, nhà họ Khương đã tìm mối để bán xương cốt của Khang Phi Phi cho nhà họ Lưu với giá 8 vạn tệ (khoảng 288 triệu đồng). Nhưng sau khi Lý Thanh Sơn báo công an, phía nhà họ Lưu lại không muốn con trai mình hợp táng với Khang Phi Phi. Bố mẹ của Khang Phi Phi nói với nhà trai: "Nếu ông không cần thì chúng tôi sẽ tìm gia đình khác".

Phía gia đình Khang Phi Phi cũng thừa nhận rằng, sau khi đào mộ con gái lên họ đã tìm mối để làm “đám cưới ma”. Phía nhà trai họ Lưu, do tai nạn giao thông nên anh Lưu Trường Thôn chết ở tuổi 30. Sau đó, vợ anh bỏ đi để lại 2 đứa con. Chính vì vậy bố mẹ của Khang Phi Phi đã tìm đến nhà họ Lưu với mong muốn con gái có nơi để về, những ngày lễ tết còn có người thắp nhang, đốt tiền giấy, vàng mã. Bố mẹ Khang Phi Phi đã nhận 8 vạn tệ tiền sính lễ từ nhà họ Lưu, họ cho biết rằng sau khi “gả” con gái xong sẽ trả lại.

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Của hồi môn của Khang Phi Phi được chôn khi mất cũng được bố mẹ cô lấy về
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Nếu không được tổ chức 'âm hôn' thì những người chết trẻ chưa có gia đình sẽ không được vào khu tổ mộ

Theo tục "âm hôn", những người đàn ông chết khi chưa cưới vợ hoặc sau khi chết vợ đi lấy chồng khác đều phải có một “đám cưới ma” thì mới được vào tổ mộ. Sự việc của Khang Phi Phi khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người không thể tin rằng thời buổi này mà vẫn còn lưu giữ tập tục “âm hôn”.

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Từ khóa:   đám cưới ma Trung Quốc chuyện hy hữu

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