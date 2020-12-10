Bị vợ 'cắm sừng', người chồng trút giận lên vợ của tình địch

Thế giới 10/12/2020 10:51

Nghi ngờ vợ ngoại tình với ông hàng xóm, người chồng nhắm vào vợ của tình địch để trả thù.

Ngày 8/12, người đàn ông Trung Quốc 62 tuổi họ Chu bị tuyên án tử hình vì hành vi giết người cướp của. Chu và người bị hại họ Trịnh là người cùng thôn. Hai gia đình còn là hàng xóm của nhau, vậy nhưng vì mâu thuẫn cá nhân nên Chu đã lên kế hoạch sát hại hàng xóm.

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Chu phát hiện vợ ngoại tình với ông hàng xóm và lên kế hoạch trả thù - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, nguyên nhân khiến Chu trở thành tội phạm giết người là do gã phát hiện vợ mình và chồng của cô Trịnh có quan hệ bất chính. Chu ghi hận trong lòng và tìm cơ hội trả thù vợ chồng hàng xóm. Khoảng 19 giờ 50 phút ngày 1/11/2018, Chu trèo tường sang nhà hàng xóm. Sau đó, gã bóp cổ, bịt miệng cô Trịnh đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó Chu lấy sợi dây ni lông quấn quanh cổ nạn nhân ngụy tạo hiện trường giả giống vụ tự tử. Tiếp đó Chu lấy đi chiếc vòng tay của nạn nhân, đem bán được 7100 tệ (khoảng 25 triệu đồng).

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Chu trút mọi tức giận lên vợ ông hàng xóm rồi ra tay sát hại nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Với tội ác của mình, ngày 8/12 vừa qua, Chu đã lĩnh án tử hình. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cảm thấy khó hiểu cho hành vi phạm tội của Chu. Theo lẽ thường nếu như phát hiện vợ ngoại tình, người mà gã muốn trút giận nhất chính là vợ hoặc tình địch. Vậy nhưng Chu lại tìm cách sát hại vợ của tình địch để rồi phải trả giá đắt cho hành động của mình.

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