Cô giáo mầm non hot rần rần trên mạng xã hội vì quá gợi cảm khi đứng lớp

Thế giới 21/12/2020 11:34

Ăn mặc quá gợi cảm khi đứng lớp, cô giáo mầm non bỗng dưng nổi tiếng khắp mạng xã hội.

Trong mắt nhiều người, giáo viên là ngành nghề vô cùng cao quý. Họ không chỉ dạy kiến thức cho học sinh mà còn truyền dạy rất nhiều đạo lý làm người. Cuộc đời mỗi người từ khi học mầm non cho tới đại học đều được rất nhiều thầy cô giáo dạy dỗ. Chính vì vậy đối với hầu hết mọi người, giáo viên luôn có hình tượng nghiêm túc cả về lời nói lẫn ăn mặc.

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Mặc dù chỉ được chụp từ phía sau nhưng nhan sắc của cô giáo mầm non này vẫn nhận được nhiều chú ý từ cộng đồng mạng

Tuy nhiên, hiện nay không ít cô giáo trẻ ăn mặc khá “mát mẻ” khi đứng lớp khiến hình tượng giáo viên trong mắt nhiều người dần dần bị ảnh hưởng. Mới đây, một cô giáo mầm non tại Trung Quốc bỗng nổi tiếng khắp mạng xã hội vì ăn mặc quá gợi cảm khi giảng bài.

Theo Sohu, dù danh tính vẫn chưa được tiết lộ nhưng chỉ với một vài tấm hình được lan truyền trên mạng xã hội, cô giáo trẻ đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều đến từ cộng đồng mạng. Mặc dù chỉ lộ phần lưng nhưng có thể thấy nữ giáo viên sở hữu thân hình vô cùng gợi cảm.

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Không chỉ vậy, trang phục khi đứng lớp của cô giáo trẻ xinh đẹp cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận
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Mặc quần quá ngắn khi dạy các bé mầm non khiến hình tượng người giáo viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc và tài năng hội họa, nhiều ý kiến cho rằng cô giáo mặc quần quá ngắn khi lên lớp giảng bài cho các bé mầm non. Điều này ảnh hưởng không tốt đến hình tượng giáo viên trong mắt các em nhỏ. Mặc dù ăn mặc thế nào là quyền của mỗi người nhưng cô giáo phải ý thức được rằng mình đang làm việc trong môi trường giáo dục.

Hiện cộng đồng mạng vẫn đang nhiệt tình chia sẻ những hình ảnh này với nhiều ý kiến khen chê trái chiều. 

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