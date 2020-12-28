Vì sao thời phong kiến khi đàn ông nhà giàu động phòng phải có một a hoàn mặc đồ ngủ đứng bên cạnh?

Ít ai biết được tác dụng của a hoàn mặc đồ ngủ đứng bên cạnh trong đêm động phòng của đàn ông nhà giàu thời phong kiến.

Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, Trung Hoa chính thức bước vào thời phong kiến. Trải qua nhiều triều đại, vị trí của người phụ nữ trong xã hội phong kiến Trung Quốc vẫn khá thấp.

Địa vị của người phụ nữ Trung Quốc trong thời phong kiến vô cùng thấp - Ảnh minh họa: Internet

Trong xã hội phong kiến, địa vị của người phụ nữ hoàn toàn phụ thuộc vào việc sinh con. Người Trung Quốc cổ đại rất chú trọng vấn đề môn đăng hộ đối. Một số gia đình giàu có khi con gái xuất giá sẽ lựa chọn một vài a hoàn đi cùng chăm sóc tiểu thư. Những người này được xem như là của hồi môn từ nhà gái, còn gọi là “thông phòng a hoàn”. Trên thực tế họ cũng là a hoàn trong phủ nhưng địa vị cao hơn những người hầu khác một chút.

Khi con gái lấy chồng, một số gia đình giàu có sẽ chọn một số a hoàn theo hầu tiểu thư - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, “thông phòng a hoàn” không có bất kỳ quyền tự do nào, mọi việc của họ đều do chủ nhân sắp đặt. Nếu như sau khi nữ chủ nhân mang thai và không muốn bị chồng cắm sừng thì vai trò của “thông phòng a hoàn” sẽ phát huy tác dụng. Lúc này a hoàn được chọn sẽ chăm sóc nam chủ nhân từ bữa ăn cho tới giấc ngủ để họ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Những a hoàn đi theo tiểu thư đều được lựa chọn kỹ càng nên nhan sắc khá xinh đẹp. Nếu trong thời gian này mà “thông phòng a hoàn” có thể mang thai thì sẽ có cơ hội trở thành “thiếp”.

Khi nữ chủ nhân có thai, a hoàn được chọn sẽ phải thay tiểu thư chăm sóc nam chủ nhân - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng chủ nhân động phòng, “thông phòng a hoàn” phải mặc đồ ngủ đứng bên cạnh. Nếu nữ chủ nhân có điều gì không thích nghi kịp thì a hoàn sẽ trở thành người thế thân, giải quyết vấn đề sinh lý của nam chủ nhân. Mặc dù hiện nay rất nhiều người cảm thấy đây là chuyện hoang đường nhưng trên thực tế nó đã từng xảy ra trong xã hội phong kiến.

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