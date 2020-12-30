Người phụ nữ bị chồng đuổi khỏi nhà vì tướng mạo quá dữ tợn sau phẫu thuật thẩm mỹ

Một người phụ nữ 59 tuổi họ Thẩm đến từ Hàng Châu, Chiết Giang mới đây đã tìm đến truyền thông nhờ giúp đỡ. Theo bà Thẩm, tháng 9 năm ngoái mắt phải của bà bị thương, góc mắt có phần không ổn. Sau đó bà đến một bệnh viện thẩm mỹ tại Hàng Châu để khám mắt. Trong quá trình thăm khám bà được giới thiệu thêm hạng mục phẫu thuật thẩm mỹ. Nhân viên tư vấn nói rằng nếu tiến hành các bước này thì bà sẽ trông trẻ hơn 10 tuổi.

Hình ảnh bà Thẩm trước khi phẫu thuật thẩm mỹ

Cuối cùng bà Thẩm đồng ý làm tổng thể khuôn mặt với chi phí 25 vạn tệ (khoảng 900 triệu đồng). Vậy nhưng sau khi "dao kéo", bà Thẩm không ưng ý với gương mặt mới. Bà cho biết kết quả sau phẫu thuật không giống với những gì bà được tư vấn trước đó. Càng làm càng xấu, mắt và lông mày bị xếch lên khiến khuôn mặt bà trông vô cùng dữ tợn.