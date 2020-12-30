Người phụ nữ bị chồng đuổi khỏi nhà vì tướng mạo quá dữ tợn sau phẫu thuật thẩm mỹ

Thế giới 30/12/2020 17:28

Chi khoảng 900 triệu để phẫu thuật thẩm mỹ nhưng người phụ nữ 59 tuổi lại bị chồng đuổi khỏi nhà vì quá dữ tợn.

Một người phụ nữ 59 tuổi họ Thẩm đến từ Hàng Châu, Chiết Giang mới đây đã tìm đến truyền thông nhờ giúp đỡ. Theo bà Thẩm, tháng 9 năm ngoái mắt phải của bà bị thương, góc mắt có phần không ổn. Sau đó bà đến một bệnh viện thẩm mỹ tại Hàng Châu để khám mắt. Trong quá trình thăm khám bà được giới thiệu thêm hạng mục phẫu thuật thẩm mỹ. Nhân viên tư vấn nói rằng nếu tiến hành các bước này thì bà sẽ trông trẻ hơn 10 tuổi.

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Hình ảnh bà Thẩm trước khi phẫu thuật thẩm mỹ

Cuối cùng bà Thẩm đồng ý làm tổng thể khuôn mặt với chi phí 25 vạn tệ (khoảng 900 triệu đồng). Vậy nhưng sau khi "dao kéo", bà Thẩm không ưng ý với gương mặt mới. Bà cho biết kết quả sau phẫu thuật không giống với những gì bà được tư vấn trước đó. Càng làm càng xấu, mắt và lông mày bị xếch lên khiến khuôn mặt bà trông vô cùng dữ tợn.

Bên cạnh đó, trong gói làm đẹp mà bà Thẩm chọn còn có hạng mục xóa nếp nhăn. Vậy nhưng hiện tại nếp nhăn trên mặt không giảm đi chút nào. Người phụ nữ 59 tuổi này cho biết, người nhà không biết bà tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi phát hiện, chồng bà đã mắng một trận, thậm chí còn không cho vợ vào nhà.

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Mặc dù bỏ ra hơn 900 triệu cho gói làm đẹp này nhưng tướng mạo của bà Thẩm lại biến thành vô cùng dữ tợn

Theo Sohu, trước phản ánh của bà Thẩm, phóng viên đã cùng bà đến bệnh viện thẩm mỹ và gặp người quản lý. Trước những ý kiến của bà Thẩm, đại diện bệnh viện thẩm mỹ vẫn cho rằng những nếp nhăn trên mặt bà Thẩm đã bớt đi nhiều, lông mày và mắt cũng không quá xếch. Phía bệnh viện cũng hứa rằng nếu bà Thẩm không hài lòng với phần lông mày thì họ sẽ tiến hành làm lại để gương mặt bà giống với lúc đầu.

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Chồng bà Thẩm không cho vợ vào nhà vì gương mặt bà quá khác so với trước đây

Đây được xem là một bài học đắt giá cho những người luôn nghĩ rằng phẫu thuật thẩm mỹ chắc chắn sẽ khiến mình trẻ đẹp hơn. Hiện tại phía bà Thẩm và bệnh viện thẩm mỹ vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

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