Hôn lễ bị hủy ngay trong ngày cưới vì chú rể mua nội y cho cô dâu bị nhỏ một size

Trong ngày cưới, cô dâu chú rể đến từ Quý Châu, Trung Quốc bỗng trở thành một trong những cặp đôi hot nhất mạng xã hội xứ Trung. Mặc dù cả hai tự do yêu đương rồi mới quyết định đi đến hôn nhân nhưng những tập tục truyền thống của địa phương lại khiến hai gia đình trở mặt.

Người dẫn chương trình đám cưới cho biết chỉ vì mua đồ lót bị nhỏ một size, hôn lễ của cặp đôi đã không thể tổ chức

Theo Sohu, ngày 2/1 một chú rể ở thị trấn Tuân Nghĩa tỉnh Quý Châu đi rước dâu nhưng vì mua đồ lót cho cô dâu bị nhỏ một size nên phía nhà gái nhất quyết không cho đón dâu. Theo tìm hiểu, người dân địa phương ở Tuân Nghĩa có một tập tục, vào ngày cưới chú rể phải chuẩn bị cho cô dâu một bộ trang phục đầy đủ từ trong ra ngoài cùng với một đôi giày. Vậy nhưng chú rể họ Dương lại không mấy chú ý đến tập tục này nên đã mua đồ nội y bị nhỏ một size. Điều này khiến phía nhà gái vô cùng bất mãn.