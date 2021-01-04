Hôn lễ bị hủy ngay trong ngày cưới vì chú rể mua nội y cho cô dâu bị nhỏ một size

Cô dâu chú rể không thể kết hôn trong ngày cưới chỉ vì sính lễ đặc biệt từ phía nhà trai không được nhà gái chấp nhận.
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Trong ngày cưới, cô dâu chú rể đến từ Quý Châu, Trung Quốc bỗng trở thành một trong những cặp đôi hot nhất mạng xã hội xứ Trung. Mặc dù cả hai tự do yêu đương rồi mới quyết định đi đến hôn nhân nhưng những tập tục truyền thống của địa phương lại khiến hai gia đình trở mặt.
Theo Sohu, ngày 2/1 một chú rể ở thị trấn Tuân Nghĩa tỉnh Quý Châu đi rước dâu nhưng vì mua đồ lót cho cô dâu bị nhỏ một size nên phía nhà gái nhất quyết không cho đón dâu. Theo tìm hiểu, người dân địa phương ở Tuân Nghĩa có một tập tục, vào ngày cưới chú rể phải chuẩn bị cho cô dâu một bộ trang phục đầy đủ từ trong ra ngoài cùng với một đôi giày. Vậy nhưng chú rể họ Dương lại không mấy chú ý đến tập tục này nên đã mua đồ nội y bị nhỏ một size. Điều này khiến phía nhà gái vô cùng bất mãn.
Nửa đêm ngày 2/1, chú rể họ Dương cùng bạn bè người thân đến nhà gái rước dâu. Tuy nhiên, phía nhà gái không cho đoàn đón dâu vào nhà, chú rể cũng bị giáo huấn một trận. Đến lúc này Dương vẫn cho rằng đây là chuyện nhỏ, chỉ cần xin lỗi là sẽ ổn thỏa. Vậy nhưng nhà gái không chấp nhận lý do của anh. Dương nói hiện tại là nửa đêm nên không thể đi mua đồ lót được, đợi đến khi trời sáng anh sẽ đi mua và hứa sẽ trực tiếp đưa tiền để bù đắp. Thế nhưng những phương án mà Dương đưa ra đều không được phía nhà gái chấp nhận.
Đứng trước sự cương quyết của nhà gái, Dương đành hủy hôn. Anh và bố mẹ mình đã gửi lời xin lỗi đến quan khách và biến đám cưới trở thành tiệc đón năm mới.