Tìm gái làng chơi nhưng không mang tiền và hành động khiến nam thanh niên phải ngồi tù 5 năm

Thế giới 13/01/2021 15:04

Muốn quan hệ với gái làng chơi nhưng lại không có tiền, Bành đã có hành vi phạm pháp và lĩnh án 5 năm tù.

Theo Sohu, khoảng 18 giờ ngày 20/9/2020, nam thanh niên họ Bành nói chuyện với một cô gái làng chơi họ Ngô trên mạng xã hội. Sau khi trả giá qua lại, hai bên thống nhất hẹn gặp nhau tại một địa điểm bí mật để giải quyết nhu cầu. Vậy nhưng, do Bành không mang theo tiền nên Ngô không đồng ý phục vụ. Sau đó, thanh niên họ Bành đã ép Ngô phải quan hệ với mình nhưng bị cô gái bán dâm này cự tuyệt.

Lúc này, Bành vô cùng tức giận, cướp lấy điện thoại của Ngô rồi tắt máy. Hắn đẩy Ngô xuống giường, bịt miệng và uy hiếp, sau đó cưỡng bức Ngô 2 lần. Trong lúc chống cự, Ngô đã cào rách cổ Bành. Vì chuyện này, Bành càng tức giận hơn, y không cho Ngô mặc quần áo đồng thời ép cô gái phải nói ra mật khẩu của điện thoại. Bành dùng điện thoại của Ngô chuyển hết số tiền 5.398 tệ (khoảng 19 triệu đồng) sang tài khoản của mình. Xong việc, Bành giấu điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

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Cuối cùng Bành bị kết án 5 năm tù vì tội cưỡng bức và chiếm đoạt tài sản của gái làng chơi - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 21/9/2020, Bành bị công an bắt giữ. Sau đó, ngày 5/10/2020, người nhà của y đã bồi thường tổn thất kinh tế cho Ngô với số tiền 5.398 tệ (bằng với số tiền Bành đã "cướp trắng" từ tài khoản của Ngô trước đó). Với hành vi ép buộc người khác phải quan hệ với mình và chiếm đoạt tài sản, Bành bị kết án 5 năm tù và phải nộp phạt 3.000 tệ (khoảng gần 11 triệu đồng). Cộng đồng mạng xứ Trung nhận xét rằng bản án này là quá nhẹ cho hành vi phạm pháp của Bành.

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Từ khóa:   gái bán dâm hành vi phạm pháp mạng xã hội

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