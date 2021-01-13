‘Mẹ có thể mặc quần áo vào không?’, câu nói của cậu bé 9 tuổi khiến nhiều phụ huynh bừng tỉnh

Giáo dục con cái chưa bao giờ là chuyện đơn giản với những bậc làm cha mẹ. Đôi khi họ cứ nghĩ con còn nhỏ nhưng trên thực tế đứa trẻ đã rất hiểu chuyện rồi.

Trong vấn đề giáo dục con cái, đặc biệt là giáo dục giới tính cho trẻ, rất nhiều phụ huynh né tránh hoặc không biết thời điểm nào để dạy con là hợp lý nhất. Bên cạnh đó, cũng có nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ rằng con mình còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện nên có thể thoải mái trong chuyện ăn mặc ở nhà. Vậy nhưng mới đây, một câu nói của cậu bé 9 tuổi về cách ăn mặc của mẹ giúp nhiều bà mẹ bừng tỉnh. Nhiều chị em phụ nữ thường không mặc đồ khi ở nhà - Ảnh minh họa: Internet Sự việc này xảy ra ở Trung Quốc. Theo đó, khi cậu con trai đang làm bài tập tại phòng khách, người mẹ mới tắm xong nhưng lại quên lấy khăn tắm. Khi về phòng ngủ để lấy khăn, người mẹ đã đi ngang qua phòng khách trong tình trạng không mảnh vải che thân. Lúc này, cậu bé đang ngồi làm bài tập. Điều đáng chú ý, dù đang khỏa thân nhưng khi đi qua chỗ con, bà mẹ còn dừng lại và bày tỏ ý kiến về bài tập của con.

Không biết mẹ không mặc đồ, khi quay lại nhìn mẹ, cậu bé đã ngay lập tức ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, mặt đỏ ửng. Cuối cùng cậu con trai thẳng thắn nói với mẹ mình rằng: “Sau này trước mặt con mẹ có thể mặc quần áo vào được không? Con 9 tuổi rồi, đã lớn rồi, cô giáo con nói rằng nam nữ khác biệt”. Nghe xong câu nói này người mẹ tỏ vẻ ngượng ngùng. Vốn dĩ tưởng rằng là con ruột thì không cần né tránh nhưng người mẹ không ngờ, cậu con trai nay đã lớn và còn đưa ra lời khuyên cho mình. Xấu hổ là một khía cạnh, người mẹ trẻ cũng đã nhận thức được sai sót của mình trong việc nuôi dạy con.

Khi con đã lớn, các bậc phụ huynh cần phải tế nhị trong mọi hành vi để giáo dục con cái thật tốt - Ảnh minh họa: Internet Chắc hẳn trong chúng ta cũng có nhiều bậc phụ huynh giống người mẹ này. Dù con cái đã 5-6 tuổi hay thậm chí 8-9 tuổi, không ít người thường xuyên thể hiện sự riêng tư trước mặt con trẻ mà không quan tâm đến sự khác biệt giới tính. Bài viết này sau khi được đăng tải trên Sohu đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ các bậc phụ huynh. Nhiều người bày tỏ rằng bản thân cũng đã phạm phải những sai lầm này. Đây cũng chính là bài học giúp các bậc phụ huynh thực sự thức tỉnh trong vấn đề giáo dục giới tính cho con trẻ.

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