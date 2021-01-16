Dù tái hôn, người phụ nữ vẫn mang theo chồng và bố mẹ chồng cũ để chăm sóc

Mặc dù đồng ý tái hôn với người đàn ông khác nhưng người phụ nữ này vẫn mang theo chồng và bố mẹ chồng cũ để chăm sóc.

Năm 1975, khi vừa vào học tiểu học, Phó Bảo Hồng và Hàn Linh Ba đã học chung lớp. Lớn lên cùng nhau, đến khi tốt nghiệp cấp 2, cả hai bắt đầu đi làm rồi hẹn hò. Sau đó Phó Bảo Hồng và Hàn Linh Ba kết hôn. Cả hai vô cùng yêu thương nhau và có chung 2 người con một trai một gái. Gia đình họ vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Đang hạnh phúc thì tai họa ập đến với Phó Bảo Hồng Vậy nhưng chuyện không may đã xảy ra, Hàn Linh Ba bị tai nạn giao thông và trở thành người tàn tật. Phó Bảo Hồng lấy hết số tiền gia đình tích lũy được để chữa bệnh cho chồng. Thậm chí cô còn phải vay mượn nhiều nơi nhưng bệnh tình của chồng không mấy biến chuyển. Mặc dù cuộc sống khó khăn, Phó Bảo Hồng vẫn chăm chỉ làm lụng để lo cho hai người con học hành, chăm sóc bố mẹ chồng đã già và người chồng bán thân bất toại.

Tấm lòng hiểu thảo của Phó Bảo Hồng được cả làng khen ngợi. Hàng xóm, chồng và bố mẹ chồng đều thuyết phục cô tái hôn nhưng Phó Bảo Hồng không đồng ý. Người phụ nữ này chia sẻ với phóng viên: “Lúc đó tôi nghĩ rằng dù cuộc sống có khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ chăm sóc chồng, bố mẹ chồng và nuôi dạy hai con”. Dù đồng ý tái hôn với người đàn ông khác nhưng Phó Bảo Hồng vẫn chăm sóc tốt cho chồng cũ và bố mẹ chồng Quách Tiểu Phương là người làng bên từ lâu đã rất ngưỡng mộ Phó Bảo Hồng. Chính vì vậy anh đã tìm người mai mối, bày tỏ rằng sẵn sàng chia sẻ gánh nặng chăm sóc gia đình với Phó Bảo Hồng. Năm 2002 Phó Bảo Hồng tái hôn với Quách Tiểu Phương, một mình cô chăm sóc cho gia đình chồng cũ và hai đứa con của chồng mới. Vì gia đình khó khăn nên Quách Tiểu Phương phải đi làm xa, chỉ đến lúc mùa vụ bận rộn mới về nhà phụ vợ. Dù cuộc sống vô cùng vất vả nhưng gia đình Phó Bảo Hồng vẫn luôn động viên nhau và sống hòa thuận.

Năm 2017 bệnh tình của Hàn Linh Ba ngày càng xấu hơn, trở thành người thực vật. Gánh nặng của Phó Bảo Hồng càng nặng nề nhưng cô luôn chăm sóc chồng cũ chu đáo. Không chỉ vậy mỗi ngày người phụ nữ tảo tần này còn đi xe đạp điện đến chăm sóc mẹ ruột bị nhồi máu não và mẹ chồng bị liệt. Mẹ chồng cô hết lời khen ngợi người con dâu hiếu thảo này. Những việc làm của Phó Bảo Hồng nhận được vô vàn lời khen ngợi từ cộng đồng mạng Nhiều năm qua, bằng sự chân thành và tình yêu thương của mình Phó Bảo Hồng hết lòng chăm sóc những người bên cạnh cô. Bất cứ khi nào bà con lối xóm gặp khó khăn, cô đều giang tay giúp đỡ.

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