Quan hệ với quá nhiều người, cô gái 19 tuổi không biết ai là bố của con mình

Thế giới 14/01/2021 16:18

Vừa sinh con xong, cô gái 19 tuổi đưa 6 người đàn ông đi giám định huyết thống. Kết quả khiến người nhà không thể chấp nhận.

Mặc dù chưa kết hôn nhưng cô gái 19 tuổi tên Tiểu Bảo (Trung Quốc) lại mang thai. Sau khi sinh con, cô gái trẻ đưa 5 người đàn ông đến bệnh viện để giám định huyết thống. Tuy nhiên, kết quả cho thấy không ai trong số họ là bố của con cô.

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Quan hệ với quá nhiều người, cô gái 19 tuổi không biết chính xác ai mới là bố của con mình - Ảnh minh họa: Internet

Trả lời phỏng vấn trên Sohu, cô gái cho biết cuộc sống của mình khá phức tạp, tiếp xúc với rất nhiều đàn ông. Suy đoán về thời gian, cô chỉ có thể nhớ ra 5 người đàn ông này. Thế nhưng kết quả càng khiến cô hoang mang hơn. Vì quan hệ với quá nhiều người, cô không thể biết được ai mới là bố của con mình.

Sau đó, Tiểu Bảo đưa một một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đến làm giám định DNA. Nhìn bề ngoài, người đàn ông này là một người có sự nghiệp thành công. Kết quả giám định cho thấy ông ta chính là bố đứa bé. Lúc này Tiểu Bảo rất vui mừng. Vậy nhưng cuối cùng người đàn ông này chỉ vứt lại cục tiền rồi bỏ đi.

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Suy xét về mặt thời gian, Tiểu Bảo đưa 5 người đàn ông đi giám định huyết thống nhưng không ai trong số họ là bố đứa trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, người đàn ông này đã có gia đình. Ông ta và Tiểu Bảo chỉ phát sinh quan hệ một lần duy nhất nhưng chẳng thể ngờ lại khiến cô mang thai. Cuối cùng cô gái trẻ cũng chấp nhận sự thật. Tuy nhiên, bố mẹ cô vô cùng thất vọng vì đời sống tình cảm của con gái lại phức tạp đến vậy.

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Từ khóa:   giám định DNA Trung Quốc quan hệ phức tạp

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