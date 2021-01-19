Trong 8 tiếng đồng hồ nữ chủ nhân của ngôi nhà bị 4 tên trộm cưỡng bức và sát hại vì hình cưới của cô quá đẹp.
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Theo Sohu, sự việc này xảy ra năm 2013, nạn nhân của vụ án này là anh Hồ và cô Khương. Năm 2012 anh Hồ và cô Khương đăng ký kết hôn, chụp hình cưới và tổ chức hôn lễ. Tấm hình cưới ưng ý nhất được cặp đôi treo trên tường phòng khách cho thấy trai tài gái sắc vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống sau hôn nhân của cặp vợ chồng mới cưới vô cùng yên ấm, ngoài căn nhà này họ còn có một cửa hàng bán đồ ăn trong thành phố. Vậy nhưng cuộc sống bình yên này lại không thể tiếp tục sau biến cố năm 2013.
Ngôi nhà của vợ chồng anh Hồ có vị trí khá đặc biệt và vô cùng hẻo lánh. Khi đó có 4 tên trộm để ý đến căn nhà của cợ chồng anh Hồ. Anh Hồ vì đề phòng trộm cắp nên đã lắp camera trong nhà của mình. Khi những tên trộm này vào nhà đã cắt nguồn điện và từ từ lục soát căn nhà của vợ chồng anh Hồ và lấy đi một vài thứ quý giá. Bọn trộm cho rằng chắc chắn vẫn còn nhiều đồ quý giá hơn trong căn nhà này, cho dù có được thẻ ngân hàng thì số tiền chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn những thứ mà chúng mới trộm được. Vậy là chúng trốn trong nhà đợi vợ chồng anh Hồ về.
Ngày hôm đó khách đến cửa hàng khá ít nên anh Hồ và chị Khương về nhà khá sớm. Không ngờ rằng vừa mở cửa đã bị 4 tên trộm này dùng dao uy hiếp, anh Hồ bị dồn đến góc tường của phòng khách, chúng lần lượt lục soát trên người nạn nhân và tìm được mấy thẻ ngân hàng đồng thời chúng ép anh Hồ phải nói ra mật khẩu. Vốn dĩ lấy được thẻ ngân hàng rồi bọn chúng sẽ đi, vậy nhưng, khi nhìn lên tấm hình cưới treo trên tường, bọn chúng thấy nữ chủ nhà quá xinh đẹp nên đã nảy sinh ý đồ đồi bại.
Cô Khương bị bọn chúng lôi vào phòng ngủ cưỡng bức còn anh Hồ thì bị chúng tra tấn, đánh đập ngoài phòng khách. 4 tên tội phạm lần lượt hành hạ vợ chồng anh Hồ trong suốt 8 tiếng đồng hồ, đến nửa đêm bọn chúng giết hại hai người sau đó đem xác vứt vào sơn động sau núi.
Ngày hôm sau mẹ anh Hồ không liên lạc được với hai con nên đã báo cảnh sát, trong vòng 1 ngày cảnh sát đã bắt được bọn trộm. Trong số hung thủ, 1 tên đang ở tuổi vị thành niên nên bị phạt tù chung thân còn 3 người còn lại lĩnh án tử hình.