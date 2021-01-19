Theo Sohu, sự việc này xảy ra năm 2013, nạn nhân của vụ án này là anh Hồ và cô Khương. Năm 2012 anh Hồ và cô Khương đăng ký kết hôn, chụp hình cưới và tổ chức hôn lễ. Tấm hình cưới ưng ý nhất được cặp đôi treo trên tường phòng khách cho thấy trai tài gái sắc vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống sau hôn nhân của cặp vợ chồng mới cưới vô cùng yên ấm, ngoài căn nhà này họ còn có một cửa hàng bán đồ ăn trong thành phố. Vậy nhưng cuộc sống bình yên này lại không thể tiếp tục sau biến cố năm 2013.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Hồ có vị trí khá đặc biệt và vô cùng hẻo lánh. Khi đó có 4 tên trộm để ý đến căn nhà của cợ chồng anh Hồ. Anh Hồ vì đề phòng trộm cắp nên đã lắp camera trong nhà của mình. Khi những tên trộm này vào nhà đã cắt nguồn điện và từ từ lục soát căn nhà của vợ chồng anh Hồ và lấy đi một vài thứ quý giá. Bọn trộm cho rằng chắc chắn vẫn còn nhiều đồ quý giá hơn trong căn nhà này, cho dù có được thẻ ngân hàng thì số tiền chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn những thứ mà chúng mới trộm được. Vậy là chúng trốn trong nhà đợi vợ chồng anh Hồ về.