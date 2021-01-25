Vợ chồng bình thường bỗng nhiên sinh ra con lai Tây, xét nghiệm huyết thống cũng 'bó tay', cuối cùng mẹ vợ đành nói ra sự thật

Thế giới 25/01/2021 15:19

Con gái càng lớn càng xinh đẹp, đôi mắt to tròn, sống mũi cao giống hệt con lai. Hai vợ chồng đưa con đi giám định huyết thống nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân.

Theo Sohu, không lâu sau khi kết hôn, vợ anh Lý có thai, anh Lý và gia đình vô cùng vui mừng. Vậy nhưng, sau khi con gái ra đời và dần dần lớn lên, anh Lý lại thấy ngạc nhiên vì diện mạo của con gái. Cô bé rất giống người phương Tây với đôi mắt to cùng sống mũi cao. Hiện nay nhiều người rất mong có được những đứa con xinh đẹp như vậy nhưng anh Lý lại vô cùng buồn rầu. Những người xung quanh anh đều thắc mắc: Hai vợ chồng anh đều là người Trung Quốc sao đứa con lại là con lai như thế? Thế nhưng, anh Lý không biết vấn đề nằm ở đâu.

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Con gái sở hữu nhiều nét đẹp lai Tây khiến vợ chồng anh Lý phải đưa con đi giám định huyết thống - Ảnh minh họa: Internet

Không để chồng luôn sống trong nghi ngờ, vợ anh Lý đưa con gái đi giám định huyết thống. Kết quả cho thấy vợ chồng anh Lý là bố mẹ ruột của đứa bé. Sự việc này càng khiến anh Lý và gia đình hoang mang hơn vì trên thực tế, anh và vợ đều là người châu Á, thế nhưng không biết lý do nào mà con ruột của anh lại có nét lai Tây như vậy.

Cuối cùng, mẹ vợ anh Lý mới nói sự thật cho vợ chồng anh biết. Thì ra thời còn trẻ, mẹ vợ anh Lý có quen biết một chàng trai ngoại quốc và có thai. Thế nhưng do gia đình không đồng ý nên mẹ vợ anh đành về nước, đi xem mắt và gặp được người chồng hiện tại. Bố vợ anh Lý không để ý tới việc vợ mình có thai đứa con của người khác, hai người kết hôn và sinh ra người con gái - chính là vợ anh Lý sau này. Họ cũng xem đây là bí mật "sống để bụng chết mang theo". 

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Hiện tượng di truyền cách đời khiến mẹ vợ anh Lý phải nói ra bí mật năm xưa - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù là con lai nhưng vợ anh Lý lại không có bất kỳ biểu hiện nào về ngoại hình giống với người ngoại quốc. Song, điều bất ngờ là con gái của anh Lý lại có tất cả các đặc điểm di truyền này khiến gia đình anh vui buồn lẫn lộn.

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