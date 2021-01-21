Cụ ông 70 tuổi quỳ gối cầu xin con gái bán nhà cứu mẹ nhưng lại nhận được câu trả lời bất ngờ

Thế giới 21/01/2021 17:42

Câu trả lời quyết đoán của cô con gái khiến cộng đồng mạng dậy sóng nhưng nguyên nhân sâu xa bên trong còn khiến nhiều người ái ngại hơn.

Mới đây một câu chuyện khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng, khi người cha đã ngoài 70 tuổi của Lệ Lệ quỳ gối cầu xin cô bán nhà cứu mẹ đang lâm bệnh nặng nhưng Lệ Lệ thẳng thừng từ chối. Chưa rõ nguyên nhân sâu xa thế nào, nhiều người đã “ném đá” Lệ Lệ, vậy nhưng, ít ai biết rằng, cô gái này cũng chịu nhiều uất ức, buồn tủi.

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Từ nhỏ đến lớn Lệ Lệ đều không cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, từ nhỏ đến lớn, Lệ Lệ không nhận được tình cảm yêu thương từ bố mẹ. Cô có một người em trai, bố mẹ cô dành trọn tình yêu thương cho đứa con này mà quên mất mình còn có một đứa con gái. Tư tưởng trọng nam khinh nữ tồn tại lâu đời tại Trung Quốc, vậy nhưng không thể ngờ rằng đến thời điểm này ở một số nơi, con trai vẫn luôn được coi trọng hơn con gái.

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Lệ Lệ phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền giúp bố mẹ giải quyết áp lực kinh tế. Sau đó, Lệ Lệ có được một công việc ổn định, hàng tháng cô đều gửi 2/3 số tiền mình kiếm được về nhà cho gia đình. Cũng nhờ vậy, điều kiện kinh tế gia đình ngày càng ổn định, em trai cô cũng ngày một lớn.

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Mặc dù hy sinh cho gia đình rất nhiều nhưng bố mẹ lại không nghĩ cho Lệ Lệ vì cô là con gái - Ảnh minh họa: Internet

Làm việc ở thành phố một vài năm, Lệ Lệ quen biết với người chồng hiện tại của mình, hai người cũng mua được một căn nhà. Vậy nhưng không thể ngờ được rằng mẹ của Lệ Lệ lại đột nhiên đổ bệnh. Bố gọi điện cho Lệ Lệ muốn cô gửi tiền về gấp để mua thuốc và điều trị cho mẹ cô. Lệ Lệ vay mượn khắp nơi được 2 vạn tệ (khoảng 70 triệu đồng) gửi về nhà. Bệnh tình của mẹ cô càng ngày càng nghiêm trọng, số tiền này không thể giải quyết được gì.

Lúc này, bố Lệ Lệ quỳ xuống cầu xin cô bán nhà để lo tiền điều trị cho mẹ, nhìn thấy bố hơn 70 tuổi mà phải quỳ gối cầu xin, Lệ Lệ vô cùng đau xót. Thế nhưng, cô thẳng thừng từ chối và hỏi bố: “Tại sao không để con trai bố bán nhà? Từ nhỏ đến lớn bố đều thiên vị, tại sao đến giờ vẫn không nghĩ cho con, hơn nữa căn nhà này là nhà chồng con mua, sao con có thể bán để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ được”.

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Người bố hơn 70 tuổi quỳ gối cầu xin con gái bán nhà lấy tiền chữa trị cho mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, nhiều người đã chỉ trích Lệ Lệ vì quá tuyệt tình nhưng sau đó lại tỏ ra thông cảm với cô. Mặc dù đều là con ruột nhưng do tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhiều người làm cha mẹ không quan tâm đến con gái mà lúc nào cũng lo nghĩ cho con trai của mình, trong đó có bố mẹ của Lệ Lệ.

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Từ khóa:   trọng nam khinh nữ áp lực kinh tế Trung Quốc

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