Mới sinh được 49 ngày, em bé đã bị bố mẹ ruột đem bán 3 lần

Thế giới 27/01/2021 12:10

Mặc dù mới sinh chưa được 2 tháng nhưng đứa trẻ sơ sinh này đã bị bố mẹ ruột của mình đem bán 3 lần.

Tối ngày 30/10/2020 trên toa số 5 của chuyến tàu xuất phát từ Côn Minh về Tế Nam (Trung Quốc) không ngừng phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Người phụ nữ trung niên đang bế đứa nhỏ không có bất kỳ biện pháp nào giúp đứa trẻ trên tay ngừng khóc. Khi đó nhiều người nghi ngờ người phụ nữ này là tội phạm buôn bán trẻ em.

tre so sinh 1
Siêu Siêu bị chính bố mẹ ruột bán cho người khác nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Thấy vậy một số người đã báo với người quản lý chuyến tàu. Khi được hỏi, người phụ nữ họ Từ đến từ An Huy cho biết mình chính là mẹ của đứa bé. Vậy nhưng, Từ không xuất trình được giấy khai sinh của đứa trẻ. Thế là Từ cho biết mình mới nhận nuôi nên chưa kịp làm giấy tờ cho đứa bé này. Khi Từ trả lời các câu hỏi đều để lộ nhiều sơ hở và không chứng minh được thân thế của đứa trẻ.

Qua đối chất, người phụ nữ họ Từ này mới dần dần khai rằng lý do nhận con nuôi là do cuộc hôn nhân thứ 3 của cô. Khi kết hôn với người chồng đầu tiên, Từ từng có thai nhưng khi đó tình cảm vợ chồng không tốt nên cô đã đi phá thai, kể từ đó, cô chưa có thai lại lần nào nữa. Vì để bảo vệ gia đình hiện tại và cũng muốn có chỗ dựa khi về già, Từ đã có ý định “mua con”. Từ từng đăng trong 1 nhóm của chồng với nội dung: “Tôi có một căn nhà, ai cho tôi con tôi sẽ cho người đó nhà”. Theo đó, một người quen biết trong nhóm này vừa sinh đứa con thứ ba, là con trai và đang tìm người để cho đứa bé. Đứa bé này tên là Siêu Siêu, chưa đầy 2 tháng tuổi, bố ruột họ Lưu, mẹ họ Trương.

Biết thông tin này, Từ ước tính căn nhà của mình khoảng 16 vạn tệ (khoảng 570 triệu đồng) và thể hiện thành ý nhận nuôi con của mình với vợ chồng Lưu. Lúc đầu vợ chồng Lưu không đồng ý, họ muốn mời Từ đến nhà để xem xét tình hình cụ thể nhưng Từ lại muốn mời vợ chồng Lưu đến nhà mình. Cuối cùng hai bên thống nhất giá tiền “trao đổi con” là 15,8 vạn tệ, giao dịch bằng tiền mặt, Từ đến nhà Lưu đón con về. Và trên đường về nhà Từ đã bị bắt vì bị nghi ngờ mua bán trẻ em.

Theo Sina, sau khi điều tra cảnh sát phát hiện ra rằng đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Lưu rao bán Siêu Siêu. Trước khi sinh Siêu Siêu ,vợ chồng Lưu đã có 2 đứa con trai, một bé 7 tuổi và một bé 2 tuổi đang ở với ông bà nội. Đầu năm 2020, vợ Lưu có thai ngoài ý muốn nên không thể đi làm, tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm của Lưu nên người này có ý định bán đứa con trong bụng vợ để giảm áp lực kinh tế.

Khách hàng đầu tiên mà Lưu muốn bán con là một cặp vợi chồng ở Quảng Châu, giá cho giao dịch này là 88.888 tệ. Ngoài ra, mỗi tháng vợ chồng ở Quảng Châu còn phải gửi thêm 2.000 tệ “phí dinh dưỡng” cho đến khi em bé chào đời. Sau đó hai vợ chồng này thay đổi ý định nên Lưu không thể bán con.

tre so sinh 2
Với hành vi mua bán trẻ sơ sinh, vợ chồng Lưu và Từ sẽ phải nhận bản án thích đáng - Ảnh minh họa: Internet

Lần thứ 2 Lưu muốn bán Siêu Siêu cho một người đàn ông họ Ngô ở Giang Tây, người này có 3 cô con gái và luôn muốn có một cậu con trai. Lưu và Ngô thỏa thuận giá cả cho giao dịch này là 10 vạn tệ. Cả hai đã lên kế hoạch và tìm bệnh viện chờ ngày vợ Lưu sinh con. Vậy nhưng khi làm các thủ tục, người trong bệnh viện phát hiện Ngô và sản phụ không phải là vợ chồng nên không thể ký tên làm giấy chứng sinh cho Siêu Siêu. Không có giấy chứng sinh, Ngô không thể nào nhập khẩu cho Siêu Siêu về nhà mình, lần thứ 2 bán con của Lưu cũng vì thế mà thất bại.

Đến lần thứ 3 bán con thì mọi chuyện của vợ chồng Lưu bị phát hiện. Hiện tại vợ chồng Lưu và Từ đều bị công an giam giữ để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.

Đau lòng: Bé gái 11 tuổi bị ép tiếp khách hơn 100 lần, 4 người đàn ông xâm hại nạn nhân suốt 5 tiếng đồng hồ

Đau lòng: Bé gái 11 tuổi bị ép tiếp khách hơn 100 lần, 4 người đàn ông xâm hại nạn nhân suốt 5 tiếng đồng hồ

Sự việc bé gái 11 tuổi bị cưỡng bức và bị ép tiếp khách khiến cộng động xã hội vô cùng bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 mua bán trẻ em áp lực kinh tế

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích