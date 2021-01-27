Mới sinh được 49 ngày, em bé đã bị bố mẹ ruột đem bán 3 lần

Mặc dù mới sinh chưa được 2 tháng nhưng đứa trẻ sơ sinh này đã bị bố mẹ ruột của mình đem bán 3 lần.

Tối ngày 30/10/2020 trên toa số 5 của chuyến tàu xuất phát từ Côn Minh về Tế Nam (Trung Quốc) không ngừng phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Người phụ nữ trung niên đang bế đứa nhỏ không có bất kỳ biện pháp nào giúp đứa trẻ trên tay ngừng khóc. Khi đó nhiều người nghi ngờ người phụ nữ này là tội phạm buôn bán trẻ em. Siêu Siêu bị chính bố mẹ ruột bán cho người khác nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet Thấy vậy một số người đã báo với người quản lý chuyến tàu. Khi được hỏi, người phụ nữ họ Từ đến từ An Huy cho biết mình chính là mẹ của đứa bé. Vậy nhưng, Từ không xuất trình được giấy khai sinh của đứa trẻ. Thế là Từ cho biết mình mới nhận nuôi nên chưa kịp làm giấy tờ cho đứa bé này. Khi Từ trả lời các câu hỏi đều để lộ nhiều sơ hở và không chứng minh được thân thế của đứa trẻ.

Qua đối chất, người phụ nữ họ Từ này mới dần dần khai rằng lý do nhận con nuôi là do cuộc hôn nhân thứ 3 của cô. Khi kết hôn với người chồng đầu tiên, Từ từng có thai nhưng khi đó tình cảm vợ chồng không tốt nên cô đã đi phá thai, kể từ đó, cô chưa có thai lại lần nào nữa. Vì để bảo vệ gia đình hiện tại và cũng muốn có chỗ dựa khi về già, Từ đã có ý định “mua con”. Từ từng đăng trong 1 nhóm của chồng với nội dung: “Tôi có một căn nhà, ai cho tôi con tôi sẽ cho người đó nhà”. Theo đó, một người quen biết trong nhóm này vừa sinh đứa con thứ ba, là con trai và đang tìm người để cho đứa bé. Đứa bé này tên là Siêu Siêu, chưa đầy 2 tháng tuổi, bố ruột họ Lưu, mẹ họ Trương. Biết thông tin này, Từ ước tính căn nhà của mình khoảng 16 vạn tệ (khoảng 570 triệu đồng) và thể hiện thành ý nhận nuôi con của mình với vợ chồng Lưu. Lúc đầu vợ chồng Lưu không đồng ý, họ muốn mời Từ đến nhà để xem xét tình hình cụ thể nhưng Từ lại muốn mời vợ chồng Lưu đến nhà mình. Cuối cùng hai bên thống nhất giá tiền “trao đổi con” là 15,8 vạn tệ, giao dịch bằng tiền mặt, Từ đến nhà Lưu đón con về. Và trên đường về nhà Từ đã bị bắt vì bị nghi ngờ mua bán trẻ em.

Theo Sina, sau khi điều tra cảnh sát phát hiện ra rằng đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Lưu rao bán Siêu Siêu. Trước khi sinh Siêu Siêu ,vợ chồng Lưu đã có 2 đứa con trai, một bé 7 tuổi và một bé 2 tuổi đang ở với ông bà nội. Đầu năm 2020, vợ Lưu có thai ngoài ý muốn nên không thể đi làm, tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm của Lưu nên người này có ý định bán đứa con trong bụng vợ để giảm áp lực kinh tế. Khách hàng đầu tiên mà Lưu muốn bán con là một cặp vợi chồng ở Quảng Châu, giá cho giao dịch này là 88.888 tệ. Ngoài ra, mỗi tháng vợ chồng ở Quảng Châu còn phải gửi thêm 2.000 tệ “phí dinh dưỡng” cho đến khi em bé chào đời. Sau đó hai vợ chồng này thay đổi ý định nên Lưu không thể bán con. Với hành vi mua bán trẻ sơ sinh, vợ chồng Lưu và Từ sẽ phải nhận bản án thích đáng - Ảnh minh họa: Internet Lần thứ 2 Lưu muốn bán Siêu Siêu cho một người đàn ông họ Ngô ở Giang Tây, người này có 3 cô con gái và luôn muốn có một cậu con trai. Lưu và Ngô thỏa thuận giá cả cho giao dịch này là 10 vạn tệ. Cả hai đã lên kế hoạch và tìm bệnh viện chờ ngày vợ Lưu sinh con. Vậy nhưng khi làm các thủ tục, người trong bệnh viện phát hiện Ngô và sản phụ không phải là vợ chồng nên không thể ký tên làm giấy chứng sinh cho Siêu Siêu. Không có giấy chứng sinh, Ngô không thể nào nhập khẩu cho Siêu Siêu về nhà mình, lần thứ 2 bán con của Lưu cũng vì thế mà thất bại. Đến lần thứ 3 bán con thì mọi chuyện của vợ chồng Lưu bị phát hiện. Hiện tại vợ chồng Lưu và Từ đều bị công an giam giữ để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.

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