Điều kỳ bí phía sau hôn lễ của cô gái 18 tuổi với một con chó

Thế giới 02/02/2021 13:41

Hôn lễ của một cô gái 18 tuổi và một con chó diễn ra khiến nhiều người tò mò muốn biết điều kỳ bí phía sau cuộc hôn nhân này.

Ngày 2/9/2014 báo chí nước ngoài rầm rộ đưa tin về đám cưới của cô gái 18 tuổi tên Mangli Munda và một chú chó hoang. Mặc dù đây là một phong tục khá bình thường của Ấn Độ nhưng với các nước khác thì đây lại là điều kỳ bí.

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Ở tuổi 18 Mangli Munda phải kết hôn với một con chó hoang

Theo Sohu, khi đó Mangli Munda đã đến tuổi kết hôn nhưng những người lớn tuổi trong làng lại nói với bố mẹ cô rằng tương lai cô sẽ gặp xui xẻo, nếu không làm gì mà lấy chồng thì không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của chồng, ảnh hưởng đến gia đình, thậm chí cả làng cũng sẽ gặp vận đen. Chính vì vậy họ đã để Mangli Munda kết hôn với một con chó hoang để hóa giải những điều không may này.

Trong mắt người dân địa phương, kết hôn với chó sẽ chuyển những vận xui mà Mangli Munda sẽ gặp phải cho con chó đó, và sau đó cô sẽ tìm một người chồng như ý để kết hôn. Theo phong tục nơi đây, khi chọn chó để kết hôn phải hết sức cẩn thận, không được lấy chó nuôi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến chủ của của con chó đó. Bắt buộc phải tìm một con chó hoang.

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Đây là cách mà người dân trong vùng cho rằng sẽ giúp Mangli Munda tránh được những điều xui xẻo trong tương lai
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Mặc dù đây là chuyện thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ nhưng với nhiều người đây lại là điều kỳ bí

Trong ngày cưới, cô dâu mặc váy cưới lộng lẫy còn "chú rể chó" phải mặc bộ đồ được may riêng cho chó. Đám cưới được hoàn thành dưới sự chủ trì của những trưởng lão trong làng và nhận được lời chúc phúc của tất cả những người trong làng.

Mặc dù so với trước đây, Ấn Độ đã thoáng hơn rất nhiều nhưng đối với các vấn đề về tâm linh hay phong tục truyền thống, Ấn Độ vẫn là một trong những nơi kỳ bí nhất của thế giới.

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Từ khóa:   phong tục truyền thống đến tuổi kết hôn kết hôn với chó

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