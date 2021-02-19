Điều bí mật về những con số phía sau một tấm ảnh trong di vật của bà nội khiến netizen sôi sục

Thế giới 19/02/2021 23:03

Không biết ý nghĩa của những con số kỳ diệu phía sau một tấm hình trong số những di vật của bà nội, một netizen tìm đến sự giúp đỡ của cộng đồng mạng.

Sự việc hiện đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng mạng Trung Quốc đó là một tài khoản mạng xã hội đăng tải một dãy mật mã phía sau tấm hình được bà nội lưu giữ mấy chục năm và nhờ cộng đồng mạng tìm giúp ý nghĩa của những con số kỳ diệu này. Thật không ngờ, phía sau đó lại là một tình yêu đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Đằng sau tấm hình và những con số kỳ diệu này là một mối tình đầu tuyệt đẹp

Theo Sohu, đây là sự việc xảy ra tại Vân Nam, Trung Quốc. Trong khi cả gia đình đang sắp xếp lại những di vật của bà nội vừa qua đời đã tìm thấy tấm hình của một chàng trai thập niên 60-70 của thế kỷ trước, phía sau tấm hình là một dãy số mà không ai biết có ý nghĩa gì. Không thể giải mã những con số phía sau tấm hình, người này đã đăng lên trang cá nhân nhờ cộng đồng mạng tìm giúp lời giải. Không ngờ rằng câu chuyện này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Không lâu sau đó ý nghĩa của những con số này đã được giải mã, thì ra người đàn ông này đã bí mật gửi đến người phụ nữ ông thương dãy mật mã với nội dung: “Niềm tin và tình yêu là điều mà anh sẽ mãi mãi dành cho em”.

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Tấm hình được tìm thấy trong những di vật mà bà nội của tác giả bài viết để lại
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Không thể giải mã được những con số này, người này đã đăng lên trang cá nhân nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ

Người đăng bài viết này cũng chia sẻ thêm rằng, trước đây bà nội đã từng nói rằng mối tình đầu của bà là một người bạn trai học chung lớp khi còn học phổ thông. Vậy nhưng sau đó, hai người đã lạc mất nhau. Rất có thể tấm hình và những con số bí ấn nhưng đầy ý nghĩa này là do người bạn trai năm đó gửi cho bà. Câu chuyện này thực sự đã khiến nhiều người cảm động, cách mà người đàn ông bày tỏ tình cảm với người mình yêu vô cùng kín đáo nhưng không kém phần tinh tế. Còn người bà nội quá cố ấy đã trân trọng tình cảm nên đã giữ gìn tấm hình này suốt cuộc đời mình.

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Từ khóa:   mối tình đầu niềm tin và tình yêu suốt cuộc đời

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