Mẹ chồng không giúp chăm con, con dâu nhiều lần trộn thuốc diệt chuột, axit vào đồ ăn, nước uống để hãm hại

Thế giới 01/05/2021 22:19

Một sự việc chấn động xảy ra tại Giang Tây, Trung Quốc khiến cộng động mạng nước này dậy sóng.

Theo Sohu, một người phụ nữ 44 tuổi họ Quảng sống cùng mẹ chồng họ Bành tại huyện Sùng Nhân, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Quảng có con nhỏ nhưng mẹ chồng không chịu giúp cô chăm con nên Quảng thù hận trong lòng.

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 Vì chồng thường xuyên làm thuê bên ngoài nên Quảng và con sống chung với mẹ chồng
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 Do mẹ chồng không giúp Quảng chăm con nên cô thù hận trong lòng, nhiều lần Quảng mua thuốc chuột và axit về để hãm hại mẹ chồng

Quảng hai lần mua thuốc diệt chuột trộn lẫn vào đồ ăn để hãm hại mẹ chồng. Không chỉ vậy, người phụ nữ 44 tuổi này còn mua axit sunfuric trên mạng về đổ vào bình nước nóng của mẹ chồng. Sau khi uống bà Bành xuất hiện tình trạng chảy máu miệng. Sau khi kiểm tra tổn thương bác sĩ khẳng định thương tích của bà Bành ở cấp độ 2.

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 Bà Bành uống phải nước có axit nên chảy máu miệng, Quảng bị phạt tù 4 năm vì hành vi phạm pháp của mình

Sau khi xảy ra sự việc, Quảng đã thành thực khai báo mọi chuyện và nhận được sự tha thứ của mẹ chồng. Trong phiên xét xử của tòa án nhân dân huyện Sùng Nhân, Quảng bị phạt tù 4 năm vì tội cố ý giết người.

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Từ khóa:   cố ý giết người hãm hại mẹ chồng chảy máu miệng

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