Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Một người phụ nữ ở Meerut đã bám vào nắp capo của chiếc xe ô tô đang chạy sau khi đối chất với chồng mình, người mà cô phát hiện đang đi cùng người phụ nữ khác. Cảnh sát cho biết người chồng được cho là đã cố gắng lái xe bỏ chạy trong khi cô đang ở phía trước xe.
Video 18:30 06/10/2026

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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