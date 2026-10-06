Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 06/10/2026 10:29

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 1000kg chất cấm (Salbutamol). Số lượng chất cấm này sẽ được phối trộn thành hơn 3000 tấn thức ăn chăn nuôi để sử dụng nuôi heo vỗ béo.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 5.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án quy mô đặc biệt lớn, ngăn chặn mạng lưới cung cấp heo sử dụng chất cấm từ các tỉnh phía nam về TP.HCM tiêu thụ.

Theo điều tra ban đầu, thực hiện cao điểm bảo vệ an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân, PC03 chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ rà soát các cơ sở giết mổ, chăn nuôi, đầu mối vận chuyển gia súc.

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường - Ảnh 1
Công an TP.HCM triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây nuôi nhốt, vận chuyển thịt heo bẩn vào địa bàn thành phố nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Cuối tháng 7.2026, lực lượng chức năng bất ngờ chặn kiểm tra 3 xe tải do Nguyễn Văn Hiệu (41 tuổi) và Phạm Văn Hùng (50 tuổi, cùng ở TP.Đồng Nai) làm chủ hàng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ 280 con heo trên các xe đều dương tính với chất cấm Salbutamol; đáng báo động hơn, trong số này có tới 80 con đồng thời dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án đồng loạt khám xét khẩn cấp 14 trang trại, cơ sở chăn nuôi và nhà riêng ở Đồng Nai. Tại hàng loạt trại như Lan Hương, Ngô Thị Lan Hương 1, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, Võ Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Hải, Trần Hữu Dũng..., lực lượng chức năng phát hiện tới 3.909 con heo (trọng lượng trên 500 tấn) nhiễm Salbutamol. Toàn bộ số heo này sau đó đã bị xử lý, buộc tiêu hủy theo quy định.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, theo kết quả điều tra, nguồn Salbutamol trong vụ án được xác định do Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989, trú tỉnh Vĩnh Long) cung cấp.

Khoảng giữa năm 2025, Nữ giới thiệu một loại cám được cho là có tác dụng giúp heo săn chắc, tạo nhiều nạc, có nguồn gốc từ Thái Lan, Campuchia với giá 375.000 đồng/kg. Nữ đã bán loại này với số lượng lớn cho các đối tượng sử dụng trong quá trình nuôi heo vỗ béo.

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường - Ảnh 2
Heo tại các trại nuôi. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Chất tạo nạc được phối trộn theo tỷ lệ khoảng 100g Salbutamol với 300kg cám, dùng cho 100 con heo ăn mỗi lần. Trung bình một đợt vỗ béo 100 con heo sử dụng khoảng 3kg chất tạo nạc.

Các đối tượng mua heo có trọng lượng khoảng 100-110kg/con, sau đó vỗ béo trong khoảng 30 ngày để đạt 130-140kg rồi xuất bán kiếm lời.

Đáng chú ý, để đối phó với việc kiểm tra, trước khi đưa heo đến lò mổ khoảng 10 ngày, các đối tượng ngưng sử dụng Salbutamol, đồng thời cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc điện giải với mục đích làm giảm khả năng phát hiện chất cấm khi xét nghiệm.

Khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu giữ hơn 1.000 kg bột Salbutamol nguyên chất - số lượng đủ để phối trộn thành hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi độc hại.

Đáng chú ý, để đưa trót lọt hàng trăm tấn thịt độc ra thị trường mỗi ngày, nhóm này còn có sự tiếp tay đắc lực của cán bộ thú y tha hóa. Cụ thể, Võ Quốc Sơn (37 tuổi) - kiểm dịch viên động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký khống hồ sơ kiểm dịch xuất tỉnh.

Sơn không đến hiện trường kiểm tra dịch tễ mà phát sẵn giấy chứng nhận cùng kẹp chì niêm phong để Hiệu tự ý gắn vào các xe tải heo. Bên cạnh đó, các đối tượng còn làm giả giấy tờ nguồn gốc động vật tại TP.HCM nhằm "lách" quy định kiểm dịch liên tỉnh, hợp thức hóa việc đưa heo bệnh, heo nhiễm hóa chất vào thẳng các lò giết mổ.

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường - Ảnh 3
Toàn bộ số heo đã bị xử lý, buộc tiêu hủy theo quy định. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Ước tính từ tháng 1.2026 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tuồn ra các chợ đầu mối, siêu thị, bếp ăn trường học, khu công nghiệp... tại TP.HCM, Đồng Tháp và các tỉnh lân cận hơn 10.000 tấn heo độc hại, với tổng trị giá trên 600 tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về 4 tội danh: "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "buôn bán hàng cấm", "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ"; đồng thời tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 người gồm các chủ hàng, chủ trại, đầu nậu bán hóa chất và kiểm dịch viên Võ Quốc Sơn.

Công an TP.HCM khẳng định đang tiếp tục mở rộng điều tra toàn bộ đường dây với tinh thần "không có vùng cấm, xử lý tận gốc" và khuyến cáo người chăn nuôi, thương lái, tiểu thương tuyệt đối không sử dụng, tiếp tay cho chất cấm tạo nạc vì đây là hành vi đầu độc người tiêu dùng và sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

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