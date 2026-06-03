Danh tính 3 đối tượng dùng chất cấm sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ vừa bị bắt ở Bắc Ninh

Ba chủ cơ sở ở Bắc Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam vì dùng hóa chất 6-BAP sản xuất giá đỗ, đưa gần 1.000 tấn sản phẩm ngâm hóa chất ra thị trường.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 3/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam Chu Trọng Hân, Lê Thị Hoan và Thân Văn Trưởng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 3/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam Chu Trọng Hân, Lê Thị Hoan và Thân Văn Trưởng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Khởi tố 3 chủ cơ sở dùng chất cấm sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ. Ảnh: Báo Người Lao Động. Trước đó, ngày 23/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở sản xuất giá đỗ có dấu hiệu sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine, viết tắt là 6-BAP, thường được gọi là “nước kẹo”.

Theo cơ quan chức năng, 6-BAP là hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Việc sử dụng hóa chất này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Theo thông tin báo Người Lao Động, tại thời điểm kiểm tra, công an đã lập biên bản, tạm giữ hơn 6,39 tấn giá đỗ thành phẩm và giá đỗ đang trong quá trình sản xuất đựng bên trong 971 lu nhựa.

Tại cơ quan công an, các bị can khai dùng hóa chất 6-BAP để kích thích giá đỗ lớn nhanh, có hình thức bắt mắt, ít rễ và khó hư hỏng. Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, 3 cơ sở đã sản xuất, bán ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất. Xưởng sản xuất giá đỗ tại thời điểm lực lượng chức năng đến kiểm tra. Ảnh: Báo Dân Trí. Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không sử dụng chất cấm, hóa chất hoặc phụ gia ngoài danh mục cho phép. Người dân khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm cần thông tin, tố giác đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-3-oi-tuong-dung-chat-cam-san-xuat-gan-1000-tan-gia-o-vua-bi-bat-o-bac-ninh-761294.html