Danh tính 3 đối tượng dùng chất cấm sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ vừa bị bắt ở Bắc Ninh

Đời sống 03/06/2026 15:46

Ba chủ cơ sở ở Bắc Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam vì dùng hóa chất 6-BAP sản xuất giá đỗ, đưa gần 1.000 tấn sản phẩm ngâm hóa chất ra thị trường.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 3/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam Chu Trọng Hân, Lê Thị Hoan và Thân Văn Trưởng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 3/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam Chu Trọng Hân, Lê Thị Hoan và Thân Văn Trưởng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Danh tính 3 đối tượng dùng chất cấm sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ vừa bị bắt ở Bắc Ninh - Ảnh 1
Khởi tố 3 chủ cơ sở dùng chất cấm sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Trước đó, ngày 23/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở sản xuất giá đỗ có dấu hiệu sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine, viết tắt là 6-BAP, thường được gọi là “nước kẹo”.

Theo cơ quan chức năng, 6-BAP là hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Việc sử dụng hóa chất này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tại thời điểm kiểm tra, công an đã lập biên bản, tạm giữ hơn 6,39 tấn giá đỗ thành phẩm và giá đỗ đang trong quá trình sản xuất đựng bên trong 971 lu nhựa.

Tại cơ quan công an, các bị can khai dùng hóa chất 6-BAP để kích thích giá đỗ lớn nhanh, có hình thức bắt mắt, ít rễ và khó hư hỏng. Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, 3 cơ sở đã sản xuất, bán ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất.

Danh tính 3 đối tượng dùng chất cấm sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ vừa bị bắt ở Bắc Ninh - Ảnh 2
Xưởng sản xuất giá đỗ tại thời điểm lực lượng chức năng đến kiểm tra. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không sử dụng chất cấm, hóa chất hoặc phụ gia ngoài danh mục cho phép. Người dân khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm cần thông tin, tố giác đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Danh tính 4 đối tượng bị khởi tố trong đường dây sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm

Danh tính 4 đối tượng bị khởi tố trong đường dây sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm

Công an TP.HCM vừa khởi tố 4 đối tượng dùng hóa chất cấm sản xuất, bán ra thị trường hơn 1.000 tấn giá đỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   sản xuất giá đỗ bằng hóa chất tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sau nhiều năm độc thân, Huỳnh Tông Trạch khẳng định không có kế hoạch kết hôn

Sau nhiều năm độc thân, Huỳnh Tông Trạch khẳng định không có kế hoạch kết hôn

Sao quốc tế 27 phút trước
Dương Tử nói không với việc chạy show, dành thời gian cho bản thân và phim ảnh

Dương Tử nói không với việc chạy show, dành thời gian cho bản thân và phim ảnh

Sao quốc tế 37 phút trước
Rắn hổ mang chúa dài 3,2 mét trườn qua người đàn ông đang xem tivi trước khi bò lên cây măng cụt

Rắn hổ mang chúa dài 3,2 mét trườn qua người đàn ông đang xem tivi trước khi bò lên cây măng cụt

Video 43 phút trước
Danh tính người phụ nữ tử vong dưới hố thang máy vận chuyển rác ở bệnh viện

Danh tính người phụ nữ tử vong dưới hố thang máy vận chuyển rác ở bệnh viện

Đời sống 46 phút trước
Loạt nữ diễn viên được kỳ vọng cạnh tranh đề cử Phi Thiên, có Dương Mịch và Tống Giai

Loạt nữ diễn viên được kỳ vọng cạnh tranh đề cử Phi Thiên, có Dương Mịch và Tống Giai

Sao quốc tế 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 4/6/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Năm 4/6/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà trong 33 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc sau ngày 4/6/2026

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc sau ngày 4/6/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 4/6/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/6/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Năm 4/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 4/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 3/6/2026: Tiếp tục xu hướng giảm, mất 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/6/2026: Tiếp tục xu hướng giảm, mất 2 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính người phụ nữ tử vong dưới hố thang máy vận chuyển rác ở bệnh viện

Danh tính người phụ nữ tử vong dưới hố thang máy vận chuyển rác ở bệnh viện

Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Đồng Nai: Kịp thời giải cứu 3 phụ nữ cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi trong đêm

Đồng Nai: Kịp thời giải cứu 3 phụ nữ cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi trong đêm

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 3/6/2026: Tiếp tục xu hướng giảm, mất 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/6/2026: Tiếp tục xu hướng giảm, mất 2 triệu đồng/lượng

Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm