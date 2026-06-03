Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Đời sống 03/06/2026 08:40

Vụ lật thuyền thương tâm xảy ra trên sông Ngàn Phố ở Hà Tĩnh khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều tối 2/6, tại thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ đuối tại sông Ngàn Phố làm một phụ nữ và ba trẻ em tử vong.

Được biết, cuối chiều hôm nay, chị Phạm Thị Hồng N. (SN 1990, trú xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng con gái Nguyễn Thùy D. (SN 2021) về quê ngoại chơi.

Chị Nhiên cùng cháu Dương và hai cháu Phạm Quỳnh A. (SN 2014), Phạm Minh T. (SN 2018, đều trú thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2) chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố để vui chơi, tắm sông.

Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm - Ảnh 1
Vụ lật thuyền khiến 4 người tử vong thương tâm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Khi đang di chuyển trên sông, chiếc thuyền không may bị lật khiến cả bốn người rơi xuống nước sâu.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, một số người dân ở thôn Vũng Tròn (xã Sơn Kim 1) phát hiện có người đang bị đuối nước nên hô hoán ứng cứu và báo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra tai nạn có nước sâu và thời điểm phát hiện muộn nên cả 4 nạn nhân đều tử vong.

Sau khi cơ quan công an hoàn tất các thủ tục cần thiết, chính quyền địa phương đã phối hợp cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

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