Công an tạm giữ Phạm Thúy Nga, giáo viên mầm non, để điều tra hành vi đánh con riêng của chồng khiến bé trai 11 tuổi tử vong.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 2/6, UBND phường Cao Xanh đã có báo cáo về vụ việc cháu VVQ (11 tuổi, trú tại phường này) tử vong hôm 29/5.

Theo đó, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 29/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu Q vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn.

Sau khi cấp cứu, bác sĩ xác định cháu Q tử vong ngoài viện chưa rõ nguyên nhân. Trên tử thi cháu Q có một số vết bầm tím.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ việc bé trai 11 tuổi tại phường Cao Xanh tử vong bất thường. Ảnh minh họa: Internet.

Theo thông tin báo Thanh Niên, theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 19 giờ ngày 29/5, tại nhà riêng ở tổ 13, khu 2A, P.Cao Xanh, do bực tức việc cháu Vũ Văn Q. không mặc quần áo ở nhà, Phạm Thúy Nga đã tát, đánh vào mặt và người cháu bé.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau quá trình cấp cứu, các bác sĩ xác định cháu bé đã tử vong ngoài viện chưa rõ nguyên nhân. Đáng chú ý, trên cơ thể nạn nhân có một số vết bầm tím.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định của Bộ luật Hình sự.

UBND phường Cao Xanh đã tiến hành xác minh làm rõ thêm hoàn cảnh gia đình của cháu Q.

Bố đẻ cháu tên là VVĐ, lao động tự do, hiện đang ở với vợ sau là Phạm Thúy Nga. Bà Nga là giáo viên một trường mầm non tư thục. Gia đình thuê nhà tại phường Cao Xanh từ tháng 9-2015.

Theo thông tin từ gia đình, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu Q ở với bác tại phường Trần Hưng Đạo. Đến năm học lớp 3, cháu về ở với bố.

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