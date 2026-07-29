Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Đời sống 29/07/2026 09:16

Hôm nay, ngày 29/7/2026 giá vàng tiếp tục giảm và khoảng cách giữa mua bán ở mức 4 triệu đồng/lượng khiến người mua vàng đầu tuần lỗ lên 6,5 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào xuống 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng. ACB giảm 500.000 đồng mỗi lượng, xuống 139,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 139,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng mỗi lượng, xuống 137,7 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 139,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1 triệu đồng, mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng...

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 136 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng ở mức 4 triệu đồng/lượng. Đây là ngày giảm thứ 2 liên tiếp của vàng. Những người mua vàng đầu tuần, nay lỗ 6,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: VietNamNet. 

Theo VietNamNet, sáng nay giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 4.027 USD/ounce.

Tính đến 20h30 ngày 28/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thế giới đạt 4.030 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.093 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm khoảng 7%, tương ứng mất 305 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 13,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 28/7.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ trong tối 28/7 giảm khoảng 1,1% xuống 4.030 USD/ounce, bất chấp giá dầu giảm. Giá bạc xuống 57,19 USD/ounce. Vàng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD nhưng chưa thể bứt phá lên vùng 4.150-4.200 USD.

Thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp tháng 7. Dữ liệu gần đây cho thấy một số dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động và lạm phát, nhưng áp lực giá vẫn chưa biến mất.

Tuy nhiên, nguy cơ tăng lãi suất vẫn được đánh giá đáng kể do áp lực lạm phát từ năng lượng chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm quanh 4,62% cùng đồng USD vẫn ở gần mức cao nhất một tháng tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Trong khi đó, giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu triển vọng đàm phán Mỹ - Iran cải thiện, dù hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư hiện tập trung vào cuộc họp Fed, phát biểu của Chủ tịch Kevin Warsh cùng các dữ liệu GDP và lạm phát PCE của Mỹ để xác định xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Giá dầu WTI giảm hơn 1,8% xuống 81 USD/thùng. Dầu Brent giảm 2,2% xuống 86,4 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/7/2026: Quay đầu giảm mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 28/7/2026: Quay đầu giảm mạnh

Hôm nay, ngày 28/7/2026 giá vàng thế giới giảm về sát 4.040 USD/ounce, trong nước quay đầu giảm mạnh 1,5 triệu đồng mỗi lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng giảm

TIN MỚI NHẤT

Cuối tháng 7 (31/7/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Cuối tháng 7 (31/7/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đau dạ dày có ăn được rau muống không? Những lưu ý quan trọng cần biết

Đau dạ dày có ăn được rau muống không? Những lưu ý quan trọng cần biết

Dinh dưỡng 53 phút trước
Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài nhả vía, đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù trong 3 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài nhả vía, đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù trong 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Gia Lai: Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

Gia Lai: Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 29/7/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 29/7/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 7h ngày 30/7/2026, 3 con giáp đón nhận tin vui Tài Lộc, làm đâu thắng đó, nghỉ ngơi trên đống vàng, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian

Đúng 7h ngày 30/7/2026, 3 con giáp đón nhận tin vui Tài Lộc, làm đâu thắng đó, nghỉ ngơi trên đống vàng, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Thế giới 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến sau ngày 29/7/2026

3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến sau ngày 29/7/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Gia Lai: Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

Gia Lai: Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

NÓNG: Dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày liên tiếp

NÓNG: Dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày liên tiếp

Nghi có cá sấu xuất hiện, hàng trăm người tìm kiếm

Nghi có cá sấu xuất hiện, hàng trăm người tìm kiếm

Một chiếc iPad làm “màn hình riêng” trong nhà: Khi nào đáng mua cho người bận rộn?

Một chiếc iPad làm “màn hình riêng” trong nhà: Khi nào đáng mua cho người bận rộn?

Mưa lớn gây ngập sâu ở Bảo Lộc, giải cứu 16 người bị cô lập giữa biển nước

Mưa lớn gây ngập sâu ở Bảo Lộc, giải cứu 16 người bị cô lập giữa biển nước