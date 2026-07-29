Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 136 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng ở mức 4 triệu đồng/lượng. Đây là ngày giảm thứ 2 liên tiếp của vàng. Những người mua vàng đầu tuần, nay lỗ 6,5 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào xuống 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng. ACB giảm 500.000 đồng mỗi lượng, xuống 139,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 139,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng mỗi lượng, xuống 137,7 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 139,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1 triệu đồng, mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng...

Tính đến 20h30 ngày 28/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thế giới đạt 4.030 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.093 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm khoảng 7%, tương ứng mất 305 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 13,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 28/7.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ trong tối 28/7 giảm khoảng 1,1% xuống 4.030 USD/ounce, bất chấp giá dầu giảm. Giá bạc xuống 57,19 USD/ounce. Vàng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD nhưng chưa thể bứt phá lên vùng 4.150-4.200 USD.

Thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp tháng 7. Dữ liệu gần đây cho thấy một số dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động và lạm phát, nhưng áp lực giá vẫn chưa biến mất.

Tuy nhiên, nguy cơ tăng lãi suất vẫn được đánh giá đáng kể do áp lực lạm phát từ năng lượng chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm quanh 4,62% cùng đồng USD vẫn ở gần mức cao nhất một tháng tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Trong khi đó, giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu triển vọng đàm phán Mỹ - Iran cải thiện, dù hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư hiện tập trung vào cuộc họp Fed, phát biểu của Chủ tịch Kevin Warsh cùng các dữ liệu GDP và lạm phát PCE của Mỹ để xác định xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Giá dầu WTI giảm hơn 1,8% xuống 81 USD/thùng. Dầu Brent giảm 2,2% xuống 86,4 USD/thùng.