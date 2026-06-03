Sau giấc mơ lạ, người phụ nữ bất ngờ trúng số độc đắc trị giá 4,8 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ

Một người phụ nữ tên Intira, 25 tuổi, bán rau ở chợ Kamphaeng Phet, phường Nai Mueang, huyện Mueang, tỉnh Kamphaeng Phet, Thái Lan, đã trúng số độc đắc 6 triệu baht (4,8 tỷ đồng). Indira tiết lộ rằng cô mơ thấy một bà cụ bảo cô mua vé số từ 173 đến 770 và nếu trúng thì nên quyên góp cho từ thiện.

Video 1 giờ 7 phút trước 1 giờ 7 phút trước Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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