Tiền mặt rơi từ trên cây xuống đất, người dân lao ra nhặt và cái kết bất ngờ

Một cảnh tượng như trong phim đã diễn ra ngoài đời thực ở Bulandshahr, Uttar Pradesh, Ấn Độ, khi một con khỉ đã giật lấy một chiếc túi chứa 2 lakh rupee (55 triệu đồng) tiền mặt từ một luật sư và rải tiền từ trên cây xuống. Nhiều người vội vàng lao tới nhặt và trả lại cho người bị mất.

Video 2 giờ 46 phút trước 2 giờ 46 phút trước Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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