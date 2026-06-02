Nghe tiếng động, người đàn ông chạy ra xem thì sốc nặng khi thấy 30 con rắn con văng ra và bò khắp đường

Sự việc xảy ra vào ngày 28/5, trước nhà ông Samroeng Thongpaichit, 61 tuổi, ở Moo 4, phường Khlong Udom Chonlachon, huyện Mueang, tỉnh Chachoengsao, Thái Lan. Một con rắn đang mang thai, bò ngang qua con đường và bị xe cán. Sau đó, bụng nó bị vỡ và lộ ra hơn 30 con rắn con đang bò trên đường.

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