Lưu ý thời điểm ăn quả vải

Vào mỗi mùa hè, vải thiều lại trở thành loại trái cây được săn đón bởi hương vị ngọt thanh đặc trưng cùng lớp vỏ đỏ mọng hấp dẫn. Không chỉ là biểu tượng mùa hè của nhiều vùng quê Việt Nam, vải thiều còn mang trong mình nhiều giá trị dinh dưỡng và lợi ích cho sức khỏe.

Bảo vệ tim mạch: Trong vải thiều có các chất flavonoid và polyphenol, hai chất này giúp giảm huyết áp và cholesterol xấu, từ đó làm cho tim khỏe hơn và giảm khả năng bị xơ vữa động mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch: Nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, vải giúp tăng cường khả năng đề kháng của cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm thông thường, đồng thời hỗ trợ làm lành vết thương và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do. Hàm lượng chất xơ có trong vải thiều giúp cải thiện chức năng ruột, ngăn ngừa táo bón và tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa. Ăn vải đúng cách sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ bụng, dễ tiêu và ăn ngon miệng hơn.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ: Kali, magie và vitamin B trong vải thiều có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của hệ thần kinh, cải thiện tâm trạng và tăng khả năng tập trung. Điều này đặc biệt có ích với người lớn tuổi hoặc người thường xuyên làm việc căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm cảm giác mệt mỏi: Với lượng đường tự nhiên lành mạnh, vải thiều có thể cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ thể, giúp giảm cảm giác uể oải vào những ngày nắng nóng hay sau khi vận động nhiều.

Bổ sung nước và điện giải: Hàm lượng nước trong vải thiều chiếm khoảng 80%, rất lý tưởng để bổ sung nước và chất điện giải trong mùa hè, giúp duy trì cân bằng nội môi và giảm nguy cơ mất nước.

Thời điểm tốt nhất để ăn vải

Mặc dù quả vải mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng chúng cũng có hàm lượng carbohydrate cao và cần được ăn đúng số lượng, đúng thời điểm. Thời điểm tốt nhất để ăn vải là vào buổi sáng. Điều này giúp hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng. Có thể dùng nó như một bữa ăn nhẹ vào giữa buổi sáng. Tuy nhiên, nên ăn vải ở mức vừa phải vì quả vải có chứa đường.

Ảnh minh họa: Internet

Một người trưởng thành có thể ăn khoảng 10 - 12 quả vải trong một ngày. Nếu mắc bệnh đái tháo đường thì không nên ăn quá 6 - 8 quả vải mỗi ngày. Quả được tiêu thụ tốt nhất ở dạng trái cây tươi, vì nước trái vải đóng hộp thường có nhiều đường và chất bảo quản.