Mê vải nhưng sợ nổi mụn? Bỏ túi ngay 6 'mẹo vàng' ăn vải cả cân vẫn mát lòng mát dạ

Dinh dưỡng 18/04/2026 11:30

Vải thiều ngọt, thơm, giàu dưỡng chất nhưng với nhiều người, ăn quá nhiều có thể gây nóng trong, rối loạn tiêu hóa, tăng đường huyết hoặc bội nhiễm.

Quả vải thiều là một loại trái cây nhiệt đới, cùng họ với chôm chôm và nhãn. Cây vải thiều được trồng chủ yếu ở các vùng cận nhiệt đới trên khắp thế giới và đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc cũng như Đông Nam Á.

Quả vải thiều được biết đến với hương vị ngọt ngào, có thể ăn trực tiếp hoặc sử dụng để chế biến thành rượu vang, nước trái cây và thạch. Trong quả vải có chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, nổi bật hơn cả là các loại vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất.

Giá trị dinh dưỡng trong quả vải

82% quả vải là nước. Tuy nhiên, 100g vải thiều tươi lại chứa rất nhiều hàm lượng dinh dưỡng: 66 calo, 16.5 carbs, 0.8g protein, 15.2g đường, 0.4g chất béo, 1.3g chất xơ,... cũng các thành phần khoáng chất và vitamin như: kali, đồng, vitamin C, chất chống oxy hóa rutin và epicatechin,...

Công dụng của quả vải 

Hỗ trợ điều trị thiếu máu: Ngoài các tác dụng trên, bên trong vải có chứa một lượng đồng thiết yếu với vai trò giúp tăng số lượng hồng cầu trong máu. Vì thế việc thường xuyên bổ sung vải còn được biết đến với tác dụng quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu.

Tốt cho não bộ: Hiện nay có một số nghiên cứu trên động vật cho thấy vải có thể tăng cường chức năng não và bảo vệ các tế bào khỏi những chấn thương. Cụ thể trong một nghiên cứu trên chuột cho thấy chiết xuất hạt vải có thể có tác dụng bảo vệ thần kinh ở những con bị suy giảm chức năng nhận thức.

Tốt cho sức khoẻ tim mạch: Vải giúp giảm thiểu tình trạng xơ vữa động mạch và cao huyết áp, một trong những tình trạng phổ biến liên quan đến bệnh lý về tim mạch ở con người. Những nghiên cứu được thực nghiệm trên động vật cho thấy rằng, vải còn có thể làm giảm cholesterol xấu và tăng cường mức cholesterol tốt.

Làm bền thành mạch, ngăn ngừa vỡ mạch máu: Vải thiều rất giàu polyphenol như bioflavonoid, hay còn được gọi là rutin - có khả năng kiểm soát tình trạng chảy máu bất thường. Vì thế, vải còn có tác dụng rất tốt đó là ngăn ngừa sự vỡ mạch máu, từ đó giảm thiểu được nguy cơ đột quỵ.

Lưu ý khi ăn vải trong mùa nóng

Quả vải có tính nóng cao nhưng lại rất giàu muối khoáng, vitamin, axit hữu cơ và đường. Để giảm thiểu nguy cơ nóng trong do ăn vải bạn có thể lưu ý một số vấn đề như:

Uống chút nước muối, trà thảo dược, chè đậu xanh,... trước khi ăn vải.

Dùng vỏ và lá vải tươi nấu nước uống sau khi ăn vải.

Trước khi ăn quả vải 1 giờ nên ngâm thức quả này trong nước muối loãng.

Mỗi lần ăn không quá 5 quả vải thiều và nên ăn nhiều lần trong ngày.

Không nên ăn vải khi đói để tránh dư đường, đầy hơi.

Nếu bị mọc mụn, mẩn ngứa,... khi ăn vải thì nên dừng lại.

Nên hạn chế ăn vải thiều đối với các trường hợp:

- Bị tiểu đường: vải giàu đường nên khi ăn dễ gây cảm giác no, khó tiếp nhận thêm thực phẩm khác, gan không chuyển hóa hết fructose dễ làm tăng đường huyết đột ngột.

- Người thân nhiệt, nóng máu: quả vải có tính nóng và hàm lượng đường cao nên khi ăn có thể gây nhiệt miệng, khó chịu, nóng bức, mụn nhọt,...

- Thai phụ: dễ gây tiểu đường thai kỳ, đau rát lưỡi họng,...

 

Quả vải là loại trái cây nhiệt đới vừa ngon miệng vừa mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, khi sử dụng thức quả này cần lưu ý để tiêu thụ và bảo quản đúng cách, điều này sẽ giúp bạn nhận được tối đa từ lợi ích mà quả vải mang lại.

