Mua vải chọn quả to hay nhỏ để được hàng ngọt ngon, không sâu đầu, cùi dày hạt nhỏ, bạn đã biết chưa?

Nhiều người thường mắc phải lỗi sai khi chọn vải đó là chỉ dựa vào màu sắc bên ngoài hoặc kích thước của quả. Đôi khi, những quả to, màu đỏ au không phải lúc nào cũng là những quả ngon nhất. Ngoài ra, việc không quan sát kỹ cuống quả, không kiểm tra độ đàn hồi và mùi hương của vải cũng có thể dẫn đến việc chọn phải những quả đã chín quá, thậm chí là hỏng hoặc sâu đầu.

Kích thước quả vải

Vải có nhiều loại, nổi bật là vải thiều và vải lai đai u. Vải thiều quả tròn trình trĩnh trong khi vải đai u thì dài hơn. Kích thước vải đai u thường to hơn. Thế nên muốn chọn vải thiều chuẩn thì trước tiên phải nhìn kích thước quả vải và hình dáng quả vải. Giống vải thiều quả tròn, giống đai u quả to hơn và thon hơn. Kích thước vải đai u thường to hơn vải thiều khoảng 30%.

Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu trong cùng một giống loại vải thì quả to thường ngon hơn quả nhỏ bởi vì quả to chín đẫy. Tuy nhiên ngoài kích thước quả cần chú ý màu sắc, độ căng mọng của vỏ quả.

Nhìn vỏ quả và cành

Muốn chọn vải mới hái thì nhìn vào cành và vỏ. Cành tươi vỏ tươi mọng nước thì quả mới hái. Còn nếu cành khô giòn thì vải đã hái lâu. Vải hái lâu mà không bị hỏng thối thì có thể ngọt đậm hơn vì lượng nước bị hao hụt nhưng ăn mùi sẽ nồng không thơm bằng, và cùi có thể bị dai hơn.

Màu sắc quả vải ngon là vỏ sáng. Nếu là giống đai u thì vỏ phải tươi hồng. Nếu là vải thiều thì vỏ không đỏ bằng nhưng vỏ sẽ sáng màu chứ không bị thâm xỉn. Nếu vỏ thâm xỉn là vải để lâu. Nếu vỏ quả vải còn nhiều màu xanh thì vải chưa chín ăn sẽ chua, hoặc vải bị ngắt quá sớm để vận chuyển xa.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào gai trên vỏ vải thì vải thưa gai, gai vải bằng tày thì là vải chín căng mọng. Đừng chọn quả gai vải dày chi chít là vải còn chưa già, chín ép. Vỏ phải căng mọng không nhăn nheo không khô. Tránh mua loại vải có vỏ nứt căng quá mức hay bị thâm vì có thể chín quá và để lâu nên sẽ có nguy cơ bị nhiễm khuẩn.

Nhìn vào cuống vải

Vải ngon thi cuống nhỏ, phần đầu quả vải trắng không thâm. Vải cuống nhỏ thì nhiều thịt. Nhìn phần cuống thấy xung quanh cuống thịt đầy lên tức là quả vài chín nhiều ruột, hạt bé. Còn phần cuống mà lép thì thường là hạt bị to, cùi mỏng. nếu mềm nhũn thì đó là vải héo, hái lâu hoặc chín quá.

Ảnh minh họa: Internet

Để tránh loại vải bị sâu đầu bạn có thể nhìn vào cuống. Khi vải hay bị sâu đầu, tỷ lệ quả sâu đầu nhiều thì quan sát kỹ phần cuống sẽ thường thấy chúng không chắc, có rỉ nước hoặc sẽ có dấu hiệu bị "hở". Thông thường người bán sẽ cho bạn bóc thử 1,2 quả kiểm tra. Nhưng vẫn nên quan sát toàn bộ chùm vải sẽ nhận biết rõ hơn.

Mùi hương

Mùi hương cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Một quả vải thiều ngon sẽ lan tỏa một mùi thơm nồng nàn, đặc trưng và kích thích vị giác. Nếu mùi hương không theo kịp sự mong đợi, nghiêng về chua hay lạnh lẽo, quả đó có lẽ đã không còn tươi hoặc đã qua ủ quá lâu.

Độ đàn hồi

Cuối cùng, độ đàn hồi của quả khi sờ vào cũng cung cấp thông tin quý báu. Quả vải tươi và chín đúng điểm sẽ có độ mềm mại nhất định nhưng vẫn giữ được độ săn chắc, đảm bảo cảm giác giòn khi thưởng thức. Một quả vải cứng có thể chưa chín hoàn toàn, trong khi quả quá mềm có thể đã quá chín hoặc không còn tươi ngon.