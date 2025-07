Cách bảo quản me trong mùa mưa mà không mất đi hương vị

Vào mùa mưa, độ ẩm tăng cao, làm tăng nguy cơ hư hỏng thực phẩm. Luôn bảo quản me trong hộp kín khí. Bảo quản kín khí giúp ngăn hơi ẩm và giữ cho me tươi, ngăn ngừa tình trạng dính và nấm mốc phát triển.

Lọ thủy tinh là lựa chọn tốt nhất để bảo quản me lâu dài. Không giống như hộp nhựa hoặc thép không gỉ, lọ thủy tinh không phản ứng với thực phẩm hoặc để hơi ẩm thấm vào. Lọ thủy tinh sạch và khô sẽ giúp giữ nguyên vị chua tự nhiên của me và ngăn ngừa me bị hỏng.

Ảnh minh họa: Internet

3. Bảo quản me trong tủ lạnh để kéo dài thời hạn sử dụng

Nếu bạn có me thừa mà không dùng ngay, hãy bảo quản lạnh. Cho phần me còn lại vào túi zip, buộc kín và bảo quản trong ngăn rau củ của tủ lạnh. Cách này giúp kéo dài thời hạn sử dụng mà vẫn giữ nguyên hương vị.

4. Luôn giữ me tránh xa độ ẩm

Độ ẩm là kẻ thù lớn nhất của me trong mùa mưa. Bảo quản lọ ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh dùng thìa hoặc tay ướt để múc me ra. Làm như vậy có thể khiến nấm mốc phát triển. Luôn lau lọ bằng khăn sạch và khô trước khi sử dụng.

5. Làm me để dễ sử dụng và bảo quản

Một cách hiệu quả khác để bảo quản me là xay nhuyễn. Đầu tiên, bỏ hạt me và ngâm trong nước ấm. Lấy phần thịt me, lọc qua rây và bảo quản me trong lọ thủy tinh trong tủ lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Cách nhận biết me đã bị hỏng

Trước khi nghĩ đến việc bảo quản, điều quan trọng là phải biết me của bạn còn sử dụng được hay không. Me hỏng thường có mùi hôi, trở nên quá dính, hoặc chuyển màu từ nâu sẫm sang xám đen. Nếu bạn thấy me bị mốc hoặc có mùi lên men, hãy bỏ ngay. Sử dụng me hỏng có thể làm hỏng món ăn và gây ra các vấn đề về dạ dày.

Có an toàn khi bảo quản me còn hạt không?

Nhiều người bảo quản me nguyên quả, giữ nguyên hạt và xơ. Tuy cách này khá phổ biến, nhưng việc bỏ hạt trước khi bảo quản có thể giúp sử dụng dễ dàng hơn sau này và giảm nguy cơ nhiễm bẩn. Nếu bạn làm me dạng sệt, việc loại bỏ hạt trước sẽ giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ hơn và bảo quản phần thịt me tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể đông lạnh me để sử dụng lâu dài không?

Nếu bạn có một mẻ lớn, hãy chia thành nhiều phần nhỏ, bọc mỗi phần bằng màng bọc thực phẩm và bảo quản trong hộp kín khí hoặc túi zip trong ngăn đá. Me đông lạnh có thể để được đến sáu tháng mà không bị thay đổi hương vị. Chỉ rã đông vừa đủ dùng.

Me tự làm so với me mua ở cửa hàng: Loại nào bảo quản tốt hơn?

Nước me cô đặc tự làm từ cùi me tươi được bảo quản tốt trong hộp thủy tinh, giữ lạnh. Nước me cô đặc mua ở cửa hàng thường chứa chất bảo quản và chất ổn định giúp kéo dài thời hạn sử dụng, nhưng hương vị có thể không đậm đà như nước me cô đặc. Nếu bạn thích tự làm, hãy đảm bảo nước me cô đặc đã nguội hoàn toàn trước khi bảo quản.