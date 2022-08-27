4 tuyệt chiêu lựa vải ngon "thần sầu", nắm bí quyết trong tay chị em tha hồ mua mà khỏi lo mua phải vải hư, không ngọt

Mẹo vặt trong bếp 27/08/2022 08:35

Vải luôn là loại trái cây tráng miệng ngon lành bởi vị ngọt thanh không quá gắt. Để lựa được vải ngon không phải là chuyện dễ. Dưới đây là các mẹo giúp chị em luôn lựa được vải ngon cho gia đình thưởng thức.

1. Độ đàn hồi của vải

Vải tươi mới hái sẽ có độ đàn hồi nhất định khi nắn vào quả. Quả hơi mềm nhưng vẫn săn chắc và tay sẽ cảm giác được độ giòn của vỏ quả. Nếu cứng quá thì vải còn xanh, còn mềm quá thì quả đã hái lâu hoặc chín quá ăn có mùi lên men.

4 tuyệt chiêu lựa vải ngon 'thần sầu', nắm bí quyết trong tay chị em tha hồ mua mà khỏi lo mua phải vải hư, không ngọt - Ảnh 1

2. Kích thước của quả vải

Không phải cứ vải đỏ au, quả to thì sẽ là vải ngon. Muốn chọn được vải ngọt thơm, dày cùi và không có vị chát, chị em cần lưu ý đến kích thước quả vải. Những chùm vải quả to trông có vẻ hấp dẫn nhưng thường là hạt to, không ngọt.

4 tuyệt chiêu lựa vải ngon 'thần sầu', nắm bí quyết trong tay chị em tha hồ mua mà khỏi lo mua phải vải hư, không ngọt - Ảnh 2

Loại quả vải nhỏ đều thì hạt nhỏ, thịt vải trong và rất ngọt. Hơn nữa, vải thiều chuẩn ăn lên rất thơm, vị vải đậm đà.

3. Dựa vào màu sắc bên ngoài của vải

Quả vải ngon là màu sắc bên ngoài tươi tắn, không bị bầm dập. Không chọn quả bị dập, nát hoặc có vết do côn trùng cắn, hút chất ngọt bên trong, bởi những quả này thường bị sâu đầu. Nên chọn quả căng, to đều nhau, tránh chọn những quả với gai quá sần sùi.

4 tuyệt chiêu lựa vải ngon 'thần sầu', nắm bí quyết trong tay chị em tha hồ mua mà khỏi lo mua phải vải hư, không ngọt - Ảnh 3

4. Dựa vào thịt vải

Thịt quả dày, trắng trong, mềm, căng nước. Nếu thịt quả biến sắc, khô, là vải đã để lâu ngày, chất lượng kém. Nếu có mùi rượu, thịt quả vải có màu khác lạ thì tuyệt đối không nên sử dụng.

4 tuyệt chiêu lựa vải ngon 'thần sầu', nắm bí quyết trong tay chị em tha hồ mua mà khỏi lo mua phải vải hư, không ngọt - Ảnh 4

Khi thử một vài quả lưu ý, nếu hạt bên trong dễ long ra khỏi thịt khi tách đôi đó là vải đã chín, ăn lúc đó rất ngon. Còn nếu hạt dính chặt quả vải ở phần thịt thì đó là vải chưa chín, còn xanh, nếu mua về sẽ không đạt được vị ngọt như mong muốn.

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